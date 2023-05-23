Челябинцам рассказали, куда жаловаться на шумных мотоциклистов

Челябинская полиция: жители региона могут жаловаться на байкеров через сайт МВД
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Свадьба байкеров. Асбест. Свердловская область, мотоцикл, байк, байкеры, субкультура
После открытия мотосезона челябинцы начали жаловаться на шумных байкеров Фото:

Жители Челябинской области могут жаловаться на шумных мотоциклистов по телефонам в полицию или через сайт МВД. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«О нарушителях тишины южноуральцы могут сообщить в отделы полиции по телефону. Также для удобства граждан реализована возможность оставить обращение через официальный интернет-сайт МВД России или отправить ссылку на фото-видеоматериалы, размещенные на видеохостинге „Рутуб“», — уточнили в полицейском главке региона.

Ранее в Челябинской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Водители мотоциклов с прямоточным выхлопом после открытия мотосезона стали устраивать ночные заезды, которые мешают спать жителям региона.

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Жители Челябинской области могут жаловаться на шумных мотоциклистов по телефонам в полицию или через сайт МВД. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «О нарушителях тишины южноуральцы могут сообщить в отделы полиции по телефону. Также для удобства граждан реализована возможность оставить обращение через официальный интернет-сайт МВД России или отправить ссылку на фото-видеоматериалы, размещенные на видеохостинге „Рутуб“», — уточнили в полицейском главке региона. Ранее в Челябинской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Водители мотоциклов с прямоточным выхлопом после открытия мотосезона стали устраивать ночные заезды, которые мешают спать жителям региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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