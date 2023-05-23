Челябинцам рассказали, куда жаловаться на шумных мотоциклистов

Жители Челябинской области могут жаловаться на шумных мотоциклистов по телефонам в полицию или через сайт МВД. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«О нарушителях тишины южноуральцы могут сообщить в отделы полиции по телефону. Также для удобства граждан реализована возможность оставить обращение через официальный интернет-сайт МВД России или отправить ссылку на фото-видеоматериалы, размещенные на видеохостинге „Рутуб“», — уточнили в полицейском главке региона.
Ранее в Челябинской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Водители мотоциклов с прямоточным выхлопом после открытия мотосезона стали устраивать ночные заезды, которые мешают спать жителям региона.
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