Свердловчан, не участвующих в тушении пожаров, лишат участков

Власти Свердловской области планируют ужесточить меры по отношению к арендаторам земельных участков, которые не участвуют в тушении огня, вплоть до того, что их будут лишать земли. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«В ближайшее время губернатор проведет совещание с арендаторами земельных участков. К тем, кто не принимает участие в ликвидации пожаров и профилактике их возникновения, будут приняты меры — вплоть до отзыва участков», — рассказали в департаменте.
Площадь природных пожаров на утро 24 мая составила 3,6 тысячи гектаров. Власти закупают дополнительное оборудование, чтобы бороться с огнем.
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