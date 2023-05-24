Свердловчан, не участвующих в тушении пожаров, лишат участков

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Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, частный сектор, пожарные
В Свердловской области сохраняется сложная ситуация с пожарами Фото:
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Пожары в Свердловской области

Власти Свердловской области планируют ужесточить меры по отношению к арендаторам земельных участков, которые не участвуют в тушении огня, вплоть до того, что их будут лишать земли. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«В ближайшее время губернатор проведет совещание с арендаторами земельных участков. К тем, кто не принимает участие в ликвидации пожаров и профилактике их возникновения, будут приняты меры — вплоть до отзыва участков», — рассказали в департаменте.

Площадь природных пожаров на утро 24 мая составила 3,6 тысячи гектаров. Власти закупают дополнительное оборудование, чтобы бороться с огнем.

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Власти Свердловской области планируют ужесточить меры по отношению к арендаторам земельных участков, которые не участвуют в тушении огня, вплоть до того, что их будут лишать земли. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «В ближайшее время губернатор проведет совещание с арендаторами земельных участков. К тем, кто не принимает участие в ликвидации пожаров и профилактике их возникновения, будут приняты меры — вплоть до отзыва участков», — рассказали в департаменте. Площадь природных пожаров на утро 24 мая составила 3,6 тысячи гектаров. Власти закупают дополнительное оборудование, чтобы бороться с огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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