Пермский спикер предложил ужесточить контроль за прививками

25 мая 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Сейчас информацию о прививках можно получить только в поликлинике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель заксобрания Пермского края Валерий Сухих предложил создать на портале «Госуслуги» отдельную страничку для отслеживания прививок. На заседании парламента 25 мая он заявил, что эта информация важна для каждого жителя. Трансляция проходила на сайте заксобрания. «За год забываешь, ставил ты прививку от клеща, не ставил, какие прививки в детстве были…», — заявил Сухих. Отдельная история, по его словам, с приезжими людьми — у них информация о прививках хранится в других регионах. По мнению спикера, эти данные должны быть в личном кабинете на портале «Госуслуги». Сейчас же их можно получить только в поликлинике. Министр здравоохранения региона Анастасия Крутень ответила ему, что такая работа уже ведется. Единственное, скорее всего, эта информация будет на краевом портале госуслуг. По мнению министра, это важная и актуальная тема.

Председатель заксобрания Пермского края Валерий Сухих предложил создать на портале «Госуслуги» отдельную страничку для отслеживания прививок. На заседании парламента 25 мая он заявил, что эта информация важна для каждого жителя. Трансляция проходила на сайте заксобрания. «За год забываешь, ставил ты прививку от клеща, не ставил, какие прививки в детстве были…», — заявил Сухих. Отдельная история, по его словам, с приезжими людьми — у них информация о прививках хранится в других регионах. По мнению спикера, эти данные должны быть в личном кабинете на портале «Госуслуги». Сейчас же их можно получить только в поликлинике. Министр здравоохранения региона Анастасия Крутень ответила ему, что такая работа уже ведется. Единственное, скорее всего, эта информация будет на краевом портале госуслуг. По мнению министра, это важная и актуальная тема.