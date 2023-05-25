Ростех уволил главу пермского оборонного завода

Гендиректор Пермского порохового завода Ляшенко уволен по соглашению сторон

26 мая 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

На Пермском пороховом сменили руководство Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Генеральный директор Пермского порохового завода Сергей Ляшенко покинул должность. Как говорят источники СМИ, он уволен 25 мая. «Госкорпорация „Ростех“ уволила генерального директора ФКП „Пермский пороховой завод“ Сергея Ляшенко. По данным знакомого с ситуацией источника 59.RU, расторжение контракта произошло накануне, 25 мая, по соглашению сторон», — пишет портал 59.ru. Кресло гендиректора в качестве исполняющего обязанности занял Леонид Козлов — первый заместитель руководителя завода. Сергей Ляшенко возглавил ППЗ в мае 2022 года. Предприятие изготавливают изделия из порохов и твердых ракетных топлив, сферические пороха, воспламенители и пиротехнические изделия к современным системам вооружения. В конце 2022 года завод вошел в состав госкорпорации «Ростех».

Генеральный директор Пермского порохового завода Сергей Ляшенко покинул должность. Как говорят источники СМИ, он уволен 25 мая. «Госкорпорация „Ростех“ уволила генерального директора ФКП „Пермский пороховой завод“ Сергея Ляшенко. По данным знакомого с ситуацией источника 59.RU, расторжение контракта произошло накануне, 25 мая, по соглашению сторон», — пишет портал 59.ru. Кресло гендиректора в качестве исполняющего обязанности занял Леонид Козлов — первый заместитель руководителя завода. Сергей Ляшенко возглавил ППЗ в мае 2022 года. Предприятие изготавливают изделия из порохов и твердых ракетных топлив, сферические пороха, воспламенители и пиротехнические изделия к современным системам вооружения. В конце 2022 года завод вошел в состав госкорпорации «Ростех».