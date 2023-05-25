Пермские врачи стали чаще защищаться от пациентов

В Перми врачи стали в два раза чаще просить помощи у юристов в защите своих прав. Такую информацию озвучил в стенах медицинского университета председатель ассоциации юристов Пермского края Олег Решетников.
«В наши центры юридической помощи поступает немало обращений от врачей. За последние четыре года их стало больше в два раза. Медики иногда не знают, как себя защитить, у них недостаточно информации и уверенности, что суд будет на их стороне», — приводятся слова Решетникова на странице ПГМУ в соцсети «ВКонтакте». По его словам, пора бороться со стереотипом, что права есть только у пациентов.
Юрист вместе с сотрудниками вуза сегодня провел в ПГМУ деловую игру в формате судебного процесса. В рамках матер-класса разбирали реальные кейсы по защите прав медиков от произвола пациентов.
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