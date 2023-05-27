SuperJob: пермяки стали чаще радоваться отпускам

Пермяки назвали лучшим днем на работе тот, в который пошли в отпуск

28 мая 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Пермяки стали чаще радоваться уходу в отпуск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Каждый двадцатый трудоустроенный пермяк назвал день ухода в отпуск — своим лучшим днем за прошедший год. Об этом сообщили URA.RU в сервисе SuperJob. «За прошедший календарный год женщины чаще радовались отпускам, а мужчины — премиям. Для каждого двадцатого пермяка лучшим рабочим днем в году стал тот, когда начался отпуск (5%)», — говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. В результате соцопроса выяснилось, что три из десяти работающих не смогли вспомнить ни одного светлого дня на работе за прошедший год, а 10% пермяков наоборот назвали прекрасным каждый день на любимой работе. Исследование показало теплое отношение работников в Перми к праздникам и корпоративным мероприятиям, которые запомнились 6% опрошенных. Соцопрос установил — по 1% респондентов назвали лучшим днем тот, когда хвалило руководство, повысили в должности, увеличили зарплату или выполнили проект. Ранее URA.RU писало, что почти 42% пермяков уверены — идеальный отпуск можно провести в России. Напротив, 30% респондентов предпочли бы отдохнуть за рубежом.

Каждый двадцатый трудоустроенный пермяк назвал день ухода в отпуск — своим лучшим днем за прошедший год. Об этом сообщили URA.RU в сервисе SuperJob. «За прошедший календарный год женщины чаще радовались отпускам, а мужчины — премиям. Для каждого двадцатого пермяка лучшим рабочим днем в году стал тот, когда начался отпуск (5%)», — говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. В результате соцопроса выяснилось, что три из десяти работающих не смогли вспомнить ни одного светлого дня на работе за прошедший год, а 10% пермяков наоборот назвали прекрасным каждый день на любимой работе. Исследование показало теплое отношение работников в Перми к праздникам и корпоративным мероприятиям, которые запомнились 6% опрошенных. Соцопрос установил — по 1% респондентов назвали лучшим днем тот, когда хвалило руководство, повысили в должности, увеличили зарплату или выполнили проект. Ранее URA.RU писало, что почти 42% пермяков уверены — идеальный отпуск можно провести в России. Напротив, 30% респондентов предпочли бы отдохнуть за рубежом.