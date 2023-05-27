SuperJob: пермяки стали чаще радоваться отпускам

Каждый двадцатый трудоустроенный пермяк назвал день ухода в отпуск — своим лучшим днем за прошедший год. Об этом сообщили URA.RU в сервисе SuperJob.
«За прошедший календарный год женщины чаще радовались отпускам, а мужчины — премиям. Для каждого двадцатого пермяка лучшим рабочим днем в году стал тот, когда начался отпуск (5%)», — говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.
В результате соцопроса выяснилось, что три из десяти работающих не смогли вспомнить ни одного светлого дня на работе за прошедший год, а 10% пермяков наоборот назвали прекрасным каждый день на любимой работе.
Исследование показало теплое отношение работников в Перми к праздникам и корпоративным мероприятиям, которые запомнились 6% опрошенных. Соцопрос установил — по 1% респондентов назвали лучшим днем тот, когда хвалило руководство, повысили в должности, увеличили зарплату или выполнили проект.
Ранее URA.RU писало, что почти 42% пермяков уверены — идеальный отпуск можно провести в России. Напротив, 30% респондентов предпочли бы отдохнуть за рубежом.
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