Роман Трокоз был посмертно награжден орденом Мужества
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мать погибшего на СВО бойца из Златоуста (Челябинская область) получила орден Мужества сына. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Награду своего сына Алла Трокоз получила из рук военкома Андрея Вечернина и главы Златоустовского городского округа Максима Пекарского. Указ о присвоении бойцу госнаграды подписал 11 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин», — сообщили в пресс-службе администрации.
Там отметили, что Роман Трокоз погиб в конце января в ходе боя. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, его посмертно наградили орденом.
Награду сына Алла Трокоз получила из рук военного комиссара Андрея Вечернина и главы округа Максима Пекарского
Роман Трокоз был посмертно награжден орденом Мужества
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