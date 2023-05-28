Роман Трокоз был посмертно награжден орденом Мужества Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мать погибшего на СВО бойца из Златоуста (Челябинская область) получила орден Мужества сына. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Награду своего сына Алла Трокоз получила из рук военкома Андрея Вечернина и главы Златоустовского городского округа Максима Пекарского. Указ о присвоении бойцу госнаграды подписал 11 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин», — сообщили в пресс-службе администрации.

Там отметили, что Роман Трокоз погиб в конце января в ходе боя. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, его посмертно наградили орденом.

Награду сына Алла Трокоз получила из рук военного комиссара Андрея Вечернина и главы округа Максима Пекарского Фото: Евгений Толкачев/«Златоустовский рабочий».