28 мая 2023

Матери бойца из Златоуста передали орден сына. Фото

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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Роман Трокоз был посмертно награжден орденом Мужества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мать погибшего на СВО бойца из Златоуста (Челябинская область) получила орден Мужества сына. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Награду своего сына Алла Трокоз получила из рук военкома Андрея Вечернина и главы Златоустовского городского округа Максима Пекарского. Указ о присвоении бойцу госнаграды подписал 11 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин», — сообщили в пресс-службе администрации.

Там отметили, что Роман Трокоз погиб в конце января в ходе боя. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, его посмертно наградили орденом.

Награду сына Алла Трокоз получила из рук военного комиссара Андрея Вечернина и главы округа Максима Пекарского
Награду сына Алла Трокоз получила из рук военного комиссара Андрея Вечернина и главы округа Максима Пекарского
Фото:
Роман Трокоз был посмертно награжден орденом Мужества
Роман Трокоз был посмертно награжден орденом Мужества
Фото:

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Мать погибшего на СВО бойца из Златоуста (Челябинская область) получила орден Мужества сына. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. «Награду своего сына Алла Трокоз получила из рук военкома Андрея Вечернина и главы Златоустовского городского округа Максима Пекарского. Указ о присвоении бойцу госнаграды подписал 11 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин», — сообщили в пресс-службе администрации. Там отметили, что Роман Трокоз погиб в конце января в ходе боя. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, его посмертно наградили орденом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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