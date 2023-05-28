Пермские поисковики сообщили о гибели 13-летней школьницы, которая находилась в розыске

Несовершеннолетняя обнаружена погибшей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми поисковики сообщили о гибели 13-летней девочки, которая с 28 мая находилась в розыске. Последний раз школьницу видели в селе Стряпунята под Краснокамском. О розыске пропавшей на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщал поисковый отряд «Регион-59».

«Найдена. Погибла. Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске», — сказано в сообщении поискового отряда. По данным поисковиков, 28 мая в вечернее время школьница ушла из своего дома, который находится в селе Стряпунята. С тех пор ее не видели.

Ранее сообщалось об 11-летней девочке из Лысьвы, которая пропала по пути домой из школы. Спустя несколько часов ребенок был обнаружен живым и невредимым.