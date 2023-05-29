Почти половина чистой прибыли СМЗ будет выплачена государству в виде дивидендов

Государство планирует получить 1,7 млрд рублей от ОАО «Соликамский магниевый завод» в виде дивидендов. Рекомендация совета директоров опубликована на официальном сайте предприятия.
«Часть чистой прибыли за 2022 год в сумме 1,7 млрд рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Оставшуюся часть чистой прибыли за отчетный период в сумме 1,7 млрд рублей направить на финансирование текущей деятельности СМЗ», — следует из опубликованного документа.
На сегодняшний день 89% акций СМЗ принадлежит Росимуществу, остальные 11% распределены между миноритарными акционерами. Прокуратура через суд пытается добиться возвращения всего предприятия в собственность государства и забрать из обращения акции миноритариев.
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