Почти половина чистой прибыли СМЗ будет выплачена государству в виде дивидендов

30 мая 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Более 80% акций предприятия принадлежат государству Фото: Сергей Русанов © URA.RU Государство планирует получить 1,7 млрд рублей от ОАО «Соликамский магниевый завод» в виде дивидендов. Рекомендация совета директоров опубликована на официальном сайте предприятия. «Часть чистой прибыли за 2022 год в сумме 1,7 млрд рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Оставшуюся часть чистой прибыли за отчетный период в сумме 1,7 млрд рублей направить на финансирование текущей деятельности СМЗ», — следует из опубликованного документа. На сегодняшний день 89% акций СМЗ принадлежит Росимуществу, остальные 11% распределены между миноритарными акционерами. Прокуратура через суд пытается добиться возвращения всего предприятия в собственность государства и забрать из обращения акции миноритариев.

Государство планирует получить 1,7 млрд рублей от ОАО «Соликамский магниевый завод» в виде дивидендов. Рекомендация совета директоров опубликована на официальном сайте предприятия. «Часть чистой прибыли за 2022 год в сумме 1,7 млрд рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Оставшуюся часть чистой прибыли за отчетный период в сумме 1,7 млрд рублей направить на финансирование текущей деятельности СМЗ», — следует из опубликованного документа. На сегодняшний день 89% акций СМЗ принадлежит Росимуществу, остальные 11% распределены между миноритарными акционерами. Прокуратура через суд пытается добиться возвращения всего предприятия в собственность государства и забрать из обращения акции миноритариев.