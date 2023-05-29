29 мая 2023

Почти половина чистой прибыли СМЗ будет выплачена государству в виде дивидендов

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Магниевый завод. Соликамск, соликамский магниевый завод, оао смз, химическая промышленность
Более 80% акций предприятия принадлежат государству Фото:

Государство планирует получить 1,7 млрд рублей от ОАО «Соликамский магниевый завод» в виде дивидендов. Рекомендация совета директоров опубликована на официальном сайте предприятия.

«Часть чистой прибыли за 2022 год в сумме 1,7 млрд рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Оставшуюся часть чистой прибыли за отчетный период в сумме 1,7 млрд рублей направить на финансирование текущей деятельности СМЗ», — следует из опубликованного документа.

На сегодняшний день 89% акций СМЗ принадлежит Росимуществу, остальные 11% распределены между миноритарными акционерами. Прокуратура через суд пытается добиться возвращения всего предприятия в собственность государства и забрать из обращения акции миноритариев.

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Государство планирует получить 1,7 млрд рублей от ОАО «Соликамский магниевый завод» в виде дивидендов. Рекомендация совета директоров опубликована на официальном сайте предприятия. «Часть чистой прибыли за 2022 год в сумме 1,7 млрд рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Оставшуюся часть чистой прибыли за отчетный период в сумме 1,7 млрд рублей направить на финансирование текущей деятельности СМЗ», — следует из опубликованного документа. На сегодняшний день 89% акций СМЗ принадлежит Росимуществу, остальные 11% распределены между миноритарными акционерами. Прокуратура через суд пытается добиться возвращения всего предприятия в собственность государства и забрать из обращения акции миноритариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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