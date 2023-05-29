Из-за жары в Челябинской области перекрыли трассы для грузовиков. Список

30 мая 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Ограничение действует с 12:00 до 20:00 часов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из-за жары в Челябинской области 30 мая перекрыли основные трассы для грузовиков. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В регионе 30 мая ограничивается движение для грузовиков в связи с температурой воздуха выше 32 градусов по Цельсию. Ограничение действует с 12:00 до 20:00 часов для грузовых автомобилей и тяжеловесов», — заявили в пресс-службе компании. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» URA.RU предоставили список трасс. На данных участках грузовикам и тяжеловесам перекрыли движение: 16 км — 146 км автодороги А-310 Челябинск — Троицк- граница с Республикой Казазстан;

12 км — 465 км автодороги Р-254 «Иртыш»;

0 км — 91 км автодороги Р-254 «Иртыш» (подъезд к г. Тюмень);

125 км — 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.

Из-за жары в Челябинской области 30 мая перекрыли основные трассы для грузовиков. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В регионе 30 мая ограничивается движение для грузовиков в связи с температурой воздуха выше 32 градусов по Цельсию. Ограничение действует с 12:00 до 20:00 часов для грузовых автомобилей и тяжеловесов», — заявили в пресс-службе компании. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» URA.RU предоставили список трасс. На данных участках грузовикам и тяжеловесам перекрыли движение: