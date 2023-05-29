В Сургуте два директора спортшкол ушли с должностей после анонимных жалоб мэру

30 мая 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Директоров заменят в спортшколах «Аверс» и «Ермак» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте два директора спортшкол покинули свои посты после того, как главе города Андрею Филатову прислали несколько анонимных писем с компроматом о коррупции в спортивных объектах. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «После того, как главе города Филатову поступило несколько анонимок на руководство двух спортшкол, началась кадровая чистка. Директор „Ермака“ пошел на понижение и стал тренером в той же организации, а Сергей Хрипков, возглавлявший „Аверс“ уходит с 1 июня на пенсию», — сообщил источник. В мэрии Сургута журналисту URA.RU подтвердили информацию о кадровых изменениях. Но чиновники не связывают эти события с анонимными сообщениями. «Все решения приняты ими по собственному желанию. Они не связаны с какими-либо жалобами. Если поступают сигналы по поводу работы тех или иных руководителей, они проверяются руководством, принимаются соответствующие решения. Всегда рассматриваются только факты и доводы по конкретным ситуациям. Здесь решение руководителей самостоятельное», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что главе Сургута Филатову прислали компромат на двух директоров спортшкол. В письме аноним просит мэра обратить внимание на Хрипкова и Ермакова. Позже спецкомиссия администрации при проверке выявила коррупционные нарушения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте два директора спортшкол покинули свои посты после того, как главе города Андрею Филатову прислали несколько анонимных писем с компроматом о коррупции в спортивных объектах. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «После того, как главе города Филатову поступило несколько анонимок на руководство двух спортшкол, началась кадровая чистка. Директор „Ермака“ пошел на понижение и стал тренером в той же организации, а Сергей Хрипков, возглавлявший „Аверс“ уходит с 1 июня на пенсию», — сообщил источник. В мэрии Сургута журналисту URA.RU подтвердили информацию о кадровых изменениях. Но чиновники не связывают эти события с анонимными сообщениями. «Все решения приняты ими по собственному желанию. Они не связаны с какими-либо жалобами. Если поступают сигналы по поводу работы тех или иных руководителей, они проверяются руководством, принимаются соответствующие решения. Всегда рассматриваются только факты и доводы по конкретным ситуациям. Здесь решение руководителей самостоятельное», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что главе Сургута Филатову прислали компромат на двух директоров спортшкол. В письме аноним просит мэра обратить внимание на Хрипкова и Ермакова. Позже спецкомиссия администрации при проверке выявила коррупционные нарушения.