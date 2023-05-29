29 мая 2023
28 мая 2023

В Сургуте два директора спортшкол ушли с должностей после анонимных жалоб мэру

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Калинин во время интервью. Москва, чиновник, кабинет, калинин александр, руководитель, начальник, губернатор
Директоров заменят в спортшколах «Аверс» и «Ермак» Фото:

В Сургуте два директора спортшкол покинули свои посты после того, как главе города Андрею Филатову прислали несколько анонимных писем с компроматом о коррупции в спортивных объектах. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«После того, как главе города Филатову поступило несколько анонимок на руководство двух спортшкол, началась кадровая чистка. Директор „Ермака“ пошел на понижение и стал тренером в той же организации, а Сергей Хрипков, возглавлявший „Аверс“ уходит с 1 июня на пенсию», — сообщил источник.

В мэрии Сургута журналисту URA.RU подтвердили информацию о кадровых изменениях. Но чиновники не связывают эти события с анонимными сообщениями. «Все решения приняты ими по собственному желанию. Они не связаны с какими-либо жалобами. Если поступают сигналы по поводу работы тех или иных руководителей, они проверяются руководством, принимаются соответствующие решения. Всегда рассматриваются только факты и доводы по конкретным ситуациям. Здесь решение руководителей самостоятельное», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что главе Сургута Филатову прислали компромат на двух директоров спортшкол. В письме аноним просит мэра обратить внимание на Хрипкова и Ермакова. Позже спецкомиссия администрации при проверке выявила коррупционные нарушения.

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В Сургуте два директора спортшкол покинули свои посты после того, как главе города Андрею Филатову прислали несколько анонимных писем с компроматом о коррупции в спортивных объектах. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «После того, как главе города Филатову поступило несколько анонимок на руководство двух спортшкол, началась кадровая чистка. Директор „Ермака“ пошел на понижение и стал тренером в той же организации, а Сергей Хрипков, возглавлявший „Аверс“ уходит с 1 июня на пенсию», — сообщил источник. В мэрии Сургута журналисту URA.RU подтвердили информацию о кадровых изменениях. Но чиновники не связывают эти события с анонимными сообщениями. «Все решения приняты ими по собственному желанию. Они не связаны с какими-либо жалобами. Если поступают сигналы по поводу работы тех или иных руководителей, они проверяются руководством, принимаются соответствующие решения. Всегда рассматриваются только факты и доводы по конкретным ситуациям. Здесь решение руководителей самостоятельное», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что главе Сургута Филатову прислали компромат на двух директоров спортшкол. В письме аноним просит мэра обратить внимание на Хрипкова и Ермакова. Позже спецкомиссия администрации при проверке выявила коррупционные нарушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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