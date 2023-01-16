Главе Сургута прислали компромат на двух директоров спортшкол

Анонимку отправили главе Сургута письмом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главе Сургута (ХМАО) Андрею Филатову прислали анонимное письмо с компроматом о коррупции на двух директоров спортшкол города. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города и предоставил агентству копию обращения.

В своем письме анонимный житель Сургута просит главу города обратить на руководителей двух спортшкол — Сергея Хрипкова из «Аверса» и Владимира Ермакова, возглавляющего «Ермак». «В спортшколе „Аверс“ директор, бывший депутат города, устроил свой мир и царство. На скромную зарплату бюджетника он имеет два автомобиля Land Cruiser, при этом жена у него не работает. А недавно купил внедорожник сыну. Свою машину и сына заправляют бензином, предназначенным школе. Помимо этого, директор каждую неделю устраивает в сауне спортшколы отдых для своих друзей. А директор спортшколы „Ермак“ открыл гостиницу для спортсменов. Площади спортшколы продают, в то время как спортсменам нужно заниматься», — написал в сообщении аноним.

В администрации Сургута журналисту агентства подтвердили получение анонимки. По данному сигналу со стороны мэрии будет проведена проверка. «Как и любое другое обращение или сигнал, которые мы получаем в рамках требований закона, его рассматривают специалисты. Все озвученные факты оцениваются на предмет достоверности. Если понадобится, будет проведена соответствующая служебная проверка. Пока вопрос находится на стадии изучения», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута.

В свою очередь Хрипков заявил в беседе с журналистом URA.RU, что сведения, указанные в анонимном сообщении беспочвенны. «Мы уже готовим сегодня обширный ответ по данному анонимному сообщению. Будет не просто один ответ, а ответ по каждому пункту обвинения. Слова анонима не имеют под собой каких-либо оснований. Я считаю, это сделано для того, чтобы подорвать мою репутацию», — сообщил агентству Хрипаков. Эту точку зрения поддержал и его коллега Ермаков. В беседе с корреспондентом URA.RU он сообщил, что данное обращение написал не состоявшийся в жизни человек. «Это написал злой и не состоявшийся в жизни человек. В его сообщении сплошная ложь», — сообщил директор спортшколы «Ермак».

Ранее URA.RU сообщало, что завхоз устроила нелегальный бизнес в детском саду Сургута. Правоохранители считают, что завхоз брала взятки с бизнесмена, который поставлял в учреждение мебель и игрушки.