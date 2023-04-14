Глава управления спорта мэрии Сургута находится на грани отставки

Из управления увольняются сотрудники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава управления спорта мэрии Сургута Михаил Ющенко, чей предшественник был уволен после жалоб губернатору ХМАО, теперь сам находится на грани отставки. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«В кресле куратора спорта после ухода Третяка, который занимал этот пост 15 лет, не держаться руководители. Лукманов, проработав год, поссорился со всеми спортсменами города, что дошло до Комаровой, и он был уволен. Ющенко был компромиссной фигурой вместо него. Но за четыре года чиновник растерял лояльность коллег. От него разбегаются подчиненные. А спецкомиссия мэрии нашла серьезные нарушения в работе городских спортшкол. Позиции Ющенко сейчас очень шаткие», — рассказал инсайдер.

На днях заявление об уходе написал заместитель Ющенко Максим Трохимчук, а до этого управление покинули еще несколько специалистов. «Трохимчук написал заявление сразу же после того, как вышел с больничного. У него была серьезная травма, и ему пришлось долго лечиться. После выхода Ющенко сообщил ему, что недоволен его работой и упрекнул в длительном больничном. Это не первый человек, кто покидает управление после скандала с руководителем», — сообщил собеседник.

Еще одним скандалом стала история с двумя директорами спортшкол города — «Аверс» и «Ермак», которые курирует Ющенко. Спецкомиссия мэрии при проверке выявила коррупционные нарушения. «Один из директоров допустил ошибки в налоговой декларации. А другой устроил к себе на работу супругу, что является конфликтом интересов», — сообщил источник.

За разъяснениями журналист URA.RU обратился к руководителю управления физической культуры и спорта в Сургуте, но дозвониться до него не получилось. У Ющенко выключен мобильный телефон.

Ранее URA.RU сообщало, что весной 2019 года Ющенко был назначен на должность начальника управления физической культуры и спорта Сургута. В конкурсе он обошел других претендентов, среди которых были представители Ямала и Удмуртии.