30 мая 2023

В Перми подсчитали, в каких сферах больше всего выросли зарплаты

Пермьстат: больше всего в Пермском крае выросла зарплата рабочих общепита и добытчиков ископаемых
© Служба новостей «URA.RU»
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Меньше стали получать энергетики и риелторы Фото:

В Пермском крае за год больше всего выросла зарплата у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, общественного питания и гостиничного дела. Оплата труда выросла с марта 2022 года на 21% и 22,3%, соответственно. Такие данные приводит Пермьстат.

В марте 2023 года средняя месячная зарплата пермяков, которые занимаются добычей полезных ископаемых составила 88 358 рублей, что на 21% больше, чем в марте предыдущего года. Пермяки, работающие в гостиничном деле и общепите, в марте получали в среднем 36 228 рублей в месяц, что превышает аналогичный прошлогодний показатель на 22,3%, следует из данных исследования.

Практически во всех сферах в регионе заработная плата за год выросла, за исключением трех областей. На 7,9% упала оплата труда пермяков, которые работают с недвижимостью и составила 33 222 рублей. Также меньше стали получать энергетики — 58 804 рублей (-15%) и рабочие занятые в области информации и связи — 72894 (-21,9%).

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В Пермском крае за год больше всего выросла зарплата у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, общественного питания и гостиничного дела. Оплата труда выросла с марта 2022 года на 21% и 22,3%, соответственно. Такие данные приводит Пермьстат. В марте 2023 года средняя месячная зарплата пермяков, которые занимаются добычей полезных ископаемых составила 88 358 рублей, что на 21% больше, чем в марте предыдущего года. Пермяки, работающие в гостиничном деле и общепите, в марте получали в среднем 36 228 рублей в месяц, что превышает аналогичный прошлогодний показатель на 22,3%, следует из данных исследования. Практически во всех сферах в регионе заработная плата за год выросла, за исключением трех областей. На 7,9% упала оплата труда пермяков, которые работают с недвижимостью и составила 33 222 рублей. Также меньше стали получать энергетики — 58 804 рублей (-15%) и рабочие занятые в области информации и связи — 72894 (-21,9%).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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