В ХМАО за коррупцию осудят управленцев, отвечающих за подачу воды и тепла

В Нефтеюганске (ХМАО) в коммерческом подкупе подозреваются два управленца, работающие в организации из сферы ТЭК. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. Мужчины получали взятки от юрлица, заработав на этом почти шесть миллионов рублей.
«В Нефтеюганске пресечена преступная деятельность двоих сотрудников управления тепло-водоснабжения организации в сфере ТЭК, подозреваемых в совершении коммерческого подкупа. Подозреваемые, выполняющие управленческие функции, вступили в сговор на незаконное получение денег и имущества от юридического лица, за заключение с ним договора и беспрепятственное принятие работ по нему», — сообщили URA.RU в силовом ведомстве.
За несколько месяцев двое мужчин смогли незаконно заработать не менее 5,8 млн рублей. Почти 1,6 млн они получили деньгами, также им передали автомобиль, чью стоимость оценили почти в четыре миллиона рублей. Поймали обвиняемых в момент передачи очередной взятки в 200 000.
Задержанные были допрошены и отпущены под подписку о невыезде. По вменяемой статье им грозит до 12 лет лишения свободы.
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