Германия оправдала Украину за атаку по Москве беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с точки зрения международного права могут наносить удары по России. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт во время брифинга, комментируя удары по Москве 30 мая.
«Я дал оценку не собственно атаке [украинских беспилотников на Москву], а оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными», — заявил Штеффен Хебештрайт. Его слова приводит ТАСС. Он отвечал на вопрос об использовании именно украинского оружия для атаки по территориям России.
Утром 30 мая Москва была атакована беспилотниками ВСУ. В Минобороны заявили, что было сбито восемь дронов. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ примет зеркальные меры против Украины. Так, Россия нанесла удары по центру военной разведки в Киеве.
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