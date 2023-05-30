ООН прокомментировала атаку украинских беспилотников на Москву

Официальный представитель ООН Дюжаррик: ООН осуждает атаку украинских БПЛА на Москву
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ООН осуждает любые атаки на гражданских, заявил Дюжжарик Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

ООН осуждает удары по инфраструктуре и гражданским лицам. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Где бы они не произошли», — сказал Дюжаррик ТАСС, комментируя атаку БПЛА на Москву.

Ранее Москва была атакована украинскими БПЛА. Российская ПВО сбила восемь дронов. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести в РФ военное положение. После атаки президент России Владимир Путин сказал, что Россия намерена принять зеркальные меры. Так, ВС РФ ударили по штабу военной разведки Украины.

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ООН осуждает удары по инфраструктуре и гражданским лицам. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. «Мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Где бы они не произошли», — сказал Дюжаррик ТАСС, комментируя атаку БПЛА на Москву. Ранее Москва была атакована украинскими БПЛА. Российская ПВО сбила восемь дронов. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести в РФ военное положение. После атаки президент России Владимир Путин сказал, что Россия намерена принять зеркальные меры. Так, ВС РФ ударили по штабу военной разведки Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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