ООН прокомментировала атаку украинских беспилотников на Москву Официальный представитель ООН Дюжаррик: ООН осуждает атаку украинских БПЛА на Москву 30 мая 2023 в 23:07 Размер текста - 17 + ООН осуждает любые атаки на гражданских, заявил Дюжжарик Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву ООН осуждает удары по инфраструктуре и гражданским лицам. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. «Мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Где бы они не произошли», — сказал Дюжаррик ТАСС, комментируя атаку БПЛА на Москву. Ранее Москва была атакована украинскими БПЛА. Российская ПВО сбила восемь дронов. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести в РФ военное положение. После атаки президент России Владимир Путин сказал, что Россия намерена принять зеркальные меры. Так, ВС РФ ударили по штабу военной разведки Украины. ООН осуждает удары по инфраструктуре и гражданским лицам. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. «Мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Где бы они не произошли», — сказал Дюжаррик ТАСС, комментируя атаку БПЛА на Москву. Ранее Москва была атакована украинскими БПЛА. Российская ПВО сбила восемь дронов. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести в РФ военное положение. После атаки президент России Владимир Путин сказал, что Россия намерена принять зеркальные меры. Так, ВС РФ ударили по штабу военной разведки Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям