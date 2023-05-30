ООН прокомментировала атаку украинских беспилотников на Москву

ООН осуждает удары по инфраструктуре и гражданским лицам. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
«Мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Где бы они не произошли», — сказал Дюжаррик ТАСС, комментируя атаку БПЛА на Москву.
Ранее Москва была атакована украинскими БПЛА. Российская ПВО сбила восемь дронов. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести в РФ военное положение. После атаки президент России Владимир Путин сказал, что Россия намерена принять зеркальные меры. Так, ВС РФ ударили по штабу военной разведки Украины.
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