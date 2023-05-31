Представитель Белого дома Кирби: США против эскалации конфликта на Украине из-за атаки беспилотников

31 мая 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

США против эскалации конфликта на Украине, заявил Джон Кирби Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Атака беспилотников на Москву США не хотят, чтобы конфликт на Украине перерос в войну Росси против Запада из-за атак беспилотников по Москве 30 мая. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Мы не хотим поощрять атаки внутри России или потворствовать им, потому что не желаем, чтобы украинский конфликт вышел за свои территории. <…> война России против Запада, США и НАТО приведет к намного большим страданиям на европейском континенте», — заявил Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости. Кирби подчеркнул, что Штаты получили заверения от украинских военных касательно применения американского оружия для атак по территориям России. На Украине пообещали, что не будут использовать оружие из США. Утром 30 мая беспилотники атаковали Москву. Было зафиксировано несколько прилетов по гражданским зданиям. В Минобороны России заявили, что всего было уничтожено восемь дронов, передает телеканал 360. К вечеру 30 мая официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация осуждает эту атаку.

США не хотят, чтобы конфликт на Украине перерос в войну Росси против Запада из-за атак беспилотников по Москве 30 мая. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Мы не хотим поощрять атаки внутри России или потворствовать им, потому что не желаем, чтобы украинский конфликт вышел за свои территории. <…> война России против Запада, США и НАТО приведет к намного большим страданиям на европейском континенте», — заявил Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости. Кирби подчеркнул, что Штаты получили заверения от украинских военных касательно применения американского оружия для атак по территориям России. На Украине пообещали, что не будут использовать оружие из США. Утром 30 мая беспилотники атаковали Москву. Было зафиксировано несколько прилетов по гражданским зданиям. В Минобороны России заявили, что всего было уничтожено восемь дронов, передает телеканал 360. К вечеру 30 мая официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация осуждает эту атаку.