Активистка, которая обращалась к ЧВК «Вагнер», пояснила, как пиар Шигирского идола влияет на Урал

Ширигский идол, который пытаются сделать символом Свердловской области, насильственно меняет культурный код Урала. Этому способствуют политтехнологи и представители культуры. Так корреспонденту URA.RU прокомментировала новость о постановке спектакля об идоле православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова, которая ранее обращалась к главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой помочь в борьбе с Шигирским идолом.
«Он (Шигирский идол — прим. URA.RU) ни с кем не связан: ни с народом, ни с культурой, ни с Екатеринбургом, который построили и основали русские православные люди. Начали с того, что заложили храм святой Екатерины, к чему Шигирский идол не имеет никакого отношения. Это культурный труд, который с помощью электрошокеров типа Коляды, пытаются оживить», — заявила Иванова.
По ее мнению, в региональной идентичности стоит делать ставку на более приближенные вещи. «Возвращение к христианской истории — это то, что не выдумано, не из каких далеких болот не завезенное, а реальная городская история. Восстановление Екатерининского собора могло бы быть вдохновляющей частью», — считает активистка.
При этом Иванова не будет пытаться отменить спектакль о Шигирском идоле. «Я думаю, что пора вручить ответственность за все это безобразие тем людям, которые этого хотят. Возлагаю на них духовную ответственность со всеми последствиями», — сообщила Иванова.
Ранее стало известно, что на театральном фестивале «Коляда-Plays», который пройдет в Екатеринбурге в конце июня, покажут спектакль о Шигирском идоле. Спектакль «Идол» по пьесе Евгения Перминова зрители увидят 24 июня.
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