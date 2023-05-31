Активистка, которая обращалась к ЧВК «Вагнер», пояснила, как пиар Шигирского идола влияет на Урал

Активистка Иванова: культурный код Урала насильственно меняют политтехнологи и представители культуры

01 июня 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Шигирский идол не пропадает из повестки последние несколько лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ширигский идол, который пытаются сделать символом Свердловской области, насильственно меняет культурный код Урала. Этому способствуют политтехнологи и представители культуры. Так корреспонденту URA.RU прокомментировала новость о постановке спектакля об идоле православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова, которая ранее обращалась к главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой помочь в борьбе с Шигирским идолом. «Он (Шигирский идол — прим. URA.RU) ни с кем не связан: ни с народом, ни с культурой, ни с Екатеринбургом, который построили и основали русские православные люди. Начали с того, что заложили храм святой Екатерины, к чему Шигирский идол не имеет никакого отношения. Это культурный труд, который с помощью электрошокеров типа Коляды, пытаются оживить», — заявила Иванова. По ее мнению, в региональной идентичности стоит делать ставку на более приближенные вещи. «Возвращение к христианской истории — это то, что не выдумано, не из каких далеких болот не завезенное, а реальная городская история. Восстановление Екатерининского собора могло бы быть вдохновляющей частью», — считает активистка. При этом Иванова не будет пытаться отменить спектакль о Шигирском идоле. «Я думаю, что пора вручить ответственность за все это безобразие тем людям, которые этого хотят. Возлагаю на них духовную ответственность со всеми последствиями», — сообщила Иванова. Ранее стало известно, что на театральном фестивале «Коляда-Plays», который пройдет в Екатеринбурге в конце июня, покажут спектакль о Шигирском идоле. Спектакль «Идол» по пьесе Евгения Перминова зрители увидят 24 июня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ширигский идол, который пытаются сделать символом Свердловской области, насильственно меняет культурный код Урала. Этому способствуют политтехнологи и представители культуры. Так корреспонденту URA.RU прокомментировала новость о постановке спектакля об идоле православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова, которая ранее обращалась к главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой помочь в борьбе с Шигирским идолом. «Он (Шигирский идол — прим. URA.RU) ни с кем не связан: ни с народом, ни с культурой, ни с Екатеринбургом, который построили и основали русские православные люди. Начали с того, что заложили храм святой Екатерины, к чему Шигирский идол не имеет никакого отношения. Это культурный труд, который с помощью электрошокеров типа Коляды, пытаются оживить», — заявила Иванова. По ее мнению, в региональной идентичности стоит делать ставку на более приближенные вещи. «Возвращение к христианской истории — это то, что не выдумано, не из каких далеких болот не завезенное, а реальная городская история. Восстановление Екатерининского собора могло бы быть вдохновляющей частью», — считает активистка. При этом Иванова не будет пытаться отменить спектакль о Шигирском идоле. «Я думаю, что пора вручить ответственность за все это безобразие тем людям, которые этого хотят. Возлагаю на них духовную ответственность со всеми последствиями», — сообщила Иванова. Ранее стало известно, что на театральном фестивале «Коляда-Plays», который пройдет в Екатеринбурге в конце июня, покажут спектакль о Шигирском идоле. Спектакль «Идол» по пьесе Евгения Перминова зрители увидят 24 июня.