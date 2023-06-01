01 июня 2023

В Перми осужденная за хищение 80 млн рублей добилась условного срока

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Осужденная оспаривала приговор суда в вышестоящих инстанциях Фото:

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор сотруднице консалтинговой фирмы. Компанию признали виновной в хищении более 80 млн рублей, а женщину осудили за присвоение имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Осужденная оспаривала приговор, дело вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции, который назначил сотруднице фирмы условный срок.

«Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, а также взыскал сумму причиненного вреда. В рамках возмещения ущерба на имущество осужденной и соучастников наложен арест на общую сумму свыше 40 млн рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Как сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на картотеку суда, речь идет о Надежде Тотьмяниной, осужденной в 2021 году на три года колонии общего режима. Суд установил, что семеро специалистов консалтинговой фирмы, в том числе подсудимая, проводили в рамках государственного контракта продажу арестованного имущества должников по исполнительному производству. После поступления денег на расчетный счет исполнителя контракта, сотрудники фирмы переводили их на свои счета и распоряжались по личному усмотрению. Потерпевшими по делу были признаны Федеральное агентство по управлению госимуществом, а также ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», которым был причинен ущерб на 64,7 млн и 16,8 млн рублей.

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Дзержинский районный суд Перми вынес приговор сотруднице консалтинговой фирмы. Компанию признали виновной в хищении более 80 млн рублей, а женщину осудили за присвоение имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Осужденная оспаривала приговор, дело вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции, который назначил сотруднице фирмы условный срок. «Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, а также взыскал сумму причиненного вреда. В рамках возмещения ущерба на имущество осужденной и соучастников наложен арест на общую сумму свыше 40 млн рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Как сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на картотеку суда, речь идет о Надежде Тотьмяниной, осужденной в 2021 году на три года колонии общего режима. Суд установил, что семеро специалистов консалтинговой фирмы, в том числе подсудимая, проводили в рамках государственного контракта продажу арестованного имущества должников по исполнительному производству. После поступления денег на расчетный счет исполнителя контракта, сотрудники фирмы переводили их на свои счета и распоряжались по личному усмотрению. Потерпевшими по делу были признаны Федеральное агентство по управлению госимуществом, а также ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», которым был причинен ущерб на 64,7 млн и 16,8 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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