В Перми осужденная за хищение 80 млн рублей добилась условного срока

02 июня 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Осужденная оспаривала приговор суда в вышестоящих инстанциях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дзержинский районный суд Перми вынес приговор сотруднице консалтинговой фирмы. Компанию признали виновной в хищении более 80 млн рублей, а женщину осудили за присвоение имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Осужденная оспаривала приговор, дело вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции, который назначил сотруднице фирмы условный срок. «Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, а также взыскал сумму причиненного вреда. В рамках возмещения ущерба на имущество осужденной и соучастников наложен арест на общую сумму свыше 40 млн рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Как сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на картотеку суда, речь идет о Надежде Тотьмяниной, осужденной в 2021 году на три года колонии общего режима. Суд установил, что семеро специалистов консалтинговой фирмы, в том числе подсудимая, проводили в рамках государственного контракта продажу арестованного имущества должников по исполнительному производству. После поступления денег на расчетный счет исполнителя контракта, сотрудники фирмы переводили их на свои счета и распоряжались по личному усмотрению. Потерпевшими по делу были признаны Федеральное агентство по управлению госимуществом, а также ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», которым был причинен ущерб на 64,7 млн и 16,8 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор сотруднице консалтинговой фирмы. Компанию признали виновной в хищении более 80 млн рублей, а женщину осудили за присвоение имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Осужденная оспаривала приговор, дело вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции, который назначил сотруднице фирмы условный срок. «Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, а также взыскал сумму причиненного вреда. В рамках возмещения ущерба на имущество осужденной и соучастников наложен арест на общую сумму свыше 40 млн рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Как сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на картотеку суда, речь идет о Надежде Тотьмяниной, осужденной в 2021 году на три года колонии общего режима. Суд установил, что семеро специалистов консалтинговой фирмы, в том числе подсудимая, проводили в рамках государственного контракта продажу арестованного имущества должников по исполнительному производству. После поступления денег на расчетный счет исполнителя контракта, сотрудники фирмы переводили их на свои счета и распоряжались по личному усмотрению. Потерпевшими по делу были признаны Федеральное агентство по управлению госимуществом, а также ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», которым был причинен ущерб на 64,7 млн и 16,8 млн рублей.