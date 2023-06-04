04 июня 2023

Сотни свердловчан остались без электричества из-за удара молнии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Удар молнии оставил без электричества жителей Сысертского округа Фото:

В Сысертском городском округе (Свердловская область) во время грозы произошла авария, из-за которой около 400 местных жителей остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

«Без электроснабжения там суммарно находятся не более 400 человек в различных населенных пунктах», — передает ТАСС сообщение компании. Там отметили, что бригады ремонтников работают на месте и пытаются как можно быстрее справиться с аварией.

Последствия удара молнии затронули только локальные сети. Энергетики считают, что проблему удастся решить в ближайшее время.

URA.RU обратилось в пресс-службу компании. Там не ответили на звонок корреспондента.

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В Сысертском городском округе (Свердловская область) во время грозы произошла авария, из-за которой около 400 местных жителей остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Урал». «Без электроснабжения там суммарно находятся не более 400 человек в различных населенных пунктах», — передает ТАСС сообщение компании. Там отметили, что бригады ремонтников работают на месте и пытаются как можно быстрее справиться с аварией. Последствия удара молнии затронули только локальные сети. Энергетики считают, что проблему удастся решить в ближайшее время. URA.RU обратилось в пресс-службу компании. Там не ответили на звонок корреспондента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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