Сотни свердловчан остались без электричества из-за удара молнии

05 июня 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Удар молнии оставил без электричества жителей Сысертского округа Фото: Илья Московец © URA.RU В Сысертском городском округе (Свердловская область) во время грозы произошла авария, из-за которой около 400 местных жителей остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Урал». «Без электроснабжения там суммарно находятся не более 400 человек в различных населенных пунктах», — передает ТАСС сообщение компании. Там отметили, что бригады ремонтников работают на месте и пытаются как можно быстрее справиться с аварией. Последствия удара молнии затронули только локальные сети. Энергетики считают, что проблему удастся решить в ближайшее время. URA.RU обратилось в пресс-службу компании. Там не ответили на звонок корреспондента.

В Сысертском городском округе (Свердловская область) во время грозы произошла авария, из-за которой около 400 местных жителей остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Урал». «Без электроснабжения там суммарно находятся не более 400 человек в различных населенных пунктах», — передает ТАСС сообщение компании. Там отметили, что бригады ремонтников работают на месте и пытаются как можно быстрее справиться с аварией. Последствия удара молнии затронули только локальные сети. Энергетики считают, что проблему удастся решить в ближайшее время. URA.RU обратилось в пресс-службу компании. Там не ответили на звонок корреспондента.