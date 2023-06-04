Сотни свердловчан остались без электричества из-за удара молнии

В Сысертском городском округе (Свердловская область) во время грозы произошла авария, из-за которой около 400 местных жителей остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Урал».
«Без электроснабжения там суммарно находятся не более 400 человек в различных населенных пунктах», — передает ТАСС сообщение компании. Там отметили, что бригады ремонтников работают на месте и пытаются как можно быстрее справиться с аварией.
Последствия удара молнии затронули только локальные сети. Энергетики считают, что проблему удастся решить в ближайшее время.
URA.RU обратилось в пресс-службу компании. Там не ответили на звонок корреспондента.
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