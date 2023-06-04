Пермяков зовут в круиз на лодках с поеданием черничных пирогов

05 июня 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Туристы посмотрят Ветлан с реки и поднимутся на саму скалу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяков приглашают в путешествие на ежегодный фестиваль «Праздник черники и черничного пирога», который проходит в Красновишерске. Кроме посещения праздника, туристов ждет прогулка на лодках по Вишере и подъем на камень Ветлан. Тур состоится 12 августа, сообщают организаторы путешествия в своей группе «РаСвет Тур» в соцсети «ВКонтакте». «Лодочная прогулка по Вишере с подъемом на Ветлан, фестиваль «Черничного пирога». В программе: переезд на лодках до камня Ветлан, осмотр скалы с воды, восхождение по пологой лесной тропе (3 км) и посещение фестиваля «Черничного пирога», — указано в объявлении. По сложившейся традиции на фестивале пройдет кулинарный конкурс, где повара будут соревноваться в приготовлении блюд из черники. Также туристам обещают новые развлечения, такие как шуточные соревнования «Черничный забег» и Кубок Верхнекамья по гиревому спорту. Стоимость поездки — 4500 рублей с человека. Включены трансфер, услуги экскурсовода, обед, прогулка на лодке. Вход на фестиваль свободный. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков приглашают на экскурсию в село Кын, который также называют «мерзлой землей». Тур будет проходить на моторных лодках-плоскодонках.

Пермяков приглашают в путешествие на ежегодный фестиваль «Праздник черники и черничного пирога», который проходит в Красновишерске. Кроме посещения праздника, туристов ждет прогулка на лодках по Вишере и подъем на камень Ветлан. Тур состоится 12 августа, сообщают организаторы путешествия в своей группе «РаСвет Тур» в соцсети «ВКонтакте». «Лодочная прогулка по Вишере с подъемом на Ветлан, фестиваль «Черничного пирога». В программе: переезд на лодках до камня Ветлан, осмотр скалы с воды, восхождение по пологой лесной тропе (3 км) и посещение фестиваля «Черничного пирога», — указано в объявлении. По сложившейся традиции на фестивале пройдет кулинарный конкурс, где повара будут соревноваться в приготовлении блюд из черники. Также туристам обещают новые развлечения, такие как шуточные соревнования «Черничный забег» и Кубок Верхнекамья по гиревому спорту. Стоимость поездки — 4500 рублей с человека. Включены трансфер, услуги экскурсовода, обед, прогулка на лодке. Вход на фестиваль свободный. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков приглашают на экскурсию в село Кын, который также называют «мерзлой землей». Тур будет проходить на моторных лодках-плоскодонках.