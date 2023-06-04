04 июня 2023
03 июня 2023

Власти Перми готовы потратить три миллиона на кадки для растений

© Служба новостей «URA.RU»
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300-лет городу. Пермь, озеленение города, октябрьская площадь, благоустройство города, деревья в горшках
Подрядчику нужно поставить 80 контейнеров для растений Фото:

Пермское муниципальное казенное учреждение «ГорЗеленСтрой» объявило конкурс на поставку декоративных контейнеров для растений. На их закупку предусмотрено более трех миллионов рублей. Соответствующее техзадание опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Наименование объекта закупки — поставка кашпо в количестве 80 штук. Материал каркаса — металл, материал сторон — композит. Текст информационной таблички: «Изготовлено из переработанного пластика МКУ «ГорЗеленСтрой». Начальная и максимальная цена контракта — 3,2 млн рублей», — указано в техзадании.

По данным сайта мэрии Перми, переносные кадки для растений из переработанного пластика закупаются в рамках городской программы мобильного озеленения. Товар победителю конкурса необходимо поставить в муниципальный питомник, расположенный в деревне Хмели.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми ищут подрядчика для исследования состояния городских кустарников и деревьев. Начальная цена контракта составляет 318 тысяч рублей.

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Пермское муниципальное казенное учреждение «ГорЗеленСтрой» объявило конкурс на поставку декоративных контейнеров для растений. На их закупку предусмотрено более трех миллионов рублей. Соответствующее техзадание опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Наименование объекта закупки — поставка кашпо в количестве 80 штук. Материал каркаса — металл, материал сторон — композит. Текст информационной таблички: «Изготовлено из переработанного пластика МКУ «ГорЗеленСтрой». Начальная и максимальная цена контракта — 3,2 млн рублей», — указано в техзадании. По данным сайта мэрии Перми, переносные кадки для растений из переработанного пластика закупаются в рамках городской программы мобильного озеленения. Товар победителю конкурса необходимо поставить в муниципальный питомник, расположенный в деревне Хмели. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми ищут подрядчика для исследования состояния городских кустарников и деревьев. Начальная цена контракта составляет 318 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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