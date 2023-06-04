Власти Перми готовы потратить три миллиона на кадки для растений

Пермское муниципальное казенное учреждение «ГорЗеленСтрой» объявило конкурс на поставку декоративных контейнеров для растений. На их закупку предусмотрено более трех миллионов рублей. Соответствующее техзадание опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».
«Наименование объекта закупки — поставка кашпо в количестве 80 штук. Материал каркаса — металл, материал сторон — композит. Текст информационной таблички: «Изготовлено из переработанного пластика МКУ «ГорЗеленСтрой». Начальная и максимальная цена контракта — 3,2 млн рублей», — указано в техзадании.
По данным сайта мэрии Перми, переносные кадки для растений из переработанного пластика закупаются в рамках городской программы мобильного озеленения. Товар победителю конкурса необходимо поставить в муниципальный питомник, расположенный в деревне Хмели.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми ищут подрядчика для исследования состояния городских кустарников и деревьев. Начальная цена контракта составляет 318 тысяч рублей.
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