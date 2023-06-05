В Перми откроется социальный кинозал

06 июня 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Социальный кинозал откроется в Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми откроется социальный кинозал на базе общественного центра Кировского района. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Поставка мультимедийного оборудования в рамках реализации инициативных проектов в Кировском районе, на улице Шишкина, 3 (создание социального киноклуба). Начальная цена контракта — 680 тысяч рублей», — указано в техдокументации тендера. Согласно данным с сайта госзакупок, оборудование для социального кинозала планируется установить в общественном центре в срок до 21 июля. Заявки на торги принимаются до 13 июня. По информации с сайта «Социальный кинозал», задача проекта заключается в повышении образованности людей и воспитании культуры «смотрения» кино. Как отмечается на сайте, в Прикамье уже открыли 131 социальный кинозал, где проводятся разножанровые показы фильмов для зрителей всех возрастов. Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление регионального правительства от 20 апреля 2023 года, согласно которому распределены деньги федерального гранта на оснащение новым оборудованием молодежных центров в трех округах. Пермский край выиграл грант от Росмолодежи.

В Перми откроется социальный кинозал на базе общественного центра Кировского района. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Поставка мультимедийного оборудования в рамках реализации инициативных проектов в Кировском районе, на улице Шишкина, 3 (создание социального киноклуба). Начальная цена контракта — 680 тысяч рублей», — указано в техдокументации тендера. Согласно данным с сайта госзакупок, оборудование для социального кинозала планируется установить в общественном центре в срок до 21 июля. Заявки на торги принимаются до 13 июня. По информации с сайта «Социальный кинозал», задача проекта заключается в повышении образованности людей и воспитании культуры «смотрения» кино. Как отмечается на сайте, в Прикамье уже открыли 131 социальный кинозал, где проводятся разножанровые показы фильмов для зрителей всех возрастов. Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление регионального правительства от 20 апреля 2023 года, согласно которому распределены деньги федерального гранта на оснащение новым оборудованием молодежных центров в трех округах. Пермский край выиграл грант от Росмолодежи.