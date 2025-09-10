Жителей японского острова Кюсю начнут срочно эвакуировать

Власти Японии начали массовую эвакуацию жителей острова Кюсю из-за сильных ливней, которые обрушились на регион. Как сообщает телеканал NHK, предписание об эвакуации получили более 65 тысяч человек из городов Минамисимабара (префектура Нагасаки), Амакуса, Камиамакуса, Ояно и Мацусима (префектура Кумамото). Для этих районов объявлен четвертый из пяти уровней опасности, что предполагает обязательную эвакуацию граждан.
«В некоторых районах скорость выпадения дождя достигла 61,5 миллиметра в час, существует риск оползней и паводков», — уточнили в эфире NHK. По данным японских метеорологов, за сутки на Кюсю может выпасть до 180 миллиметров осадков, а на соседнем острове Сикоку — до 150 миллиметров.
Синоптики предупреждают, что зона сильных дождей будет смещаться на восток и к четвергу накроет значительную часть острова Хонсю. В ряде населенных пунктов уже развернуты временные пункты размещения для эвакуированных семей. На данный момент информации о пострадавших не поступало, однако спасательные службы находятся в состоянии повышенной готовности.
В последние месяцы страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже сталкивались с чрезвычайными ситуациями из-за природных катастроф: в начале сентября власти Вьетнама эвакуировали сотни тысяч человек из-за тайфуна Каджики, а в конце июля мощное землетрясение у побережья Камчатки вызвало цунами, затронувшее Россию, Японию и США. Тогда также вводились режимы ЧС и проводились масштабные эвакуации населения.
