05 июня 2023

В МВД назвали фейком сообщение о готовящемся теракте в ТЦ Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города с высоты. Пермь, вид сверху, тц эспланада, пермь с высоты, imall
Некий житель Перми якобы собирался устроить теракт в одном из ТЦ Фото:

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю опровергли сообщения о готовящихся терактах в ТЦ города. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. Сообщения о терактах начали появляться в соцсетях утром 6 июня.

«Сегодня в соцсетях появилась информация о планируемых противоправных действиях в торговых центрах города. Информация, размещенная в сети Интернет не соответствует действительности. Это фейк», — сообщает пресс-служба. В полиции призвали граждан ориентироваться только на официальные источники.

Как сообщили в полиции речь идет о публикации в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В группе был выложен скриншот анонимного сообщения, который прислали в бот для новостей неназванного telegram-канала. Пользователь сообщал, что некий местный житель 6 июня готовит теракт в одном из торговых центров, к сообщению было прикреплено фото дробовика с патронами. Администратор группы обратился в МВД с просьбой уточнить фейк ли это.

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В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю опровергли сообщения о готовящихся терактах в ТЦ города. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. Сообщения о терактах начали появляться в соцсетях утром 6 июня. «Сегодня в соцсетях появилась информация о планируемых противоправных действиях в торговых центрах города. Информация, размещенная в сети Интернет не соответствует действительности. Это фейк», — сообщает пресс-служба. В полиции призвали граждан ориентироваться только на официальные источники. Как сообщили в полиции речь идет о публикации в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В группе был выложен скриншот анонимного сообщения, который прислали в бот для новостей неназванного telegram-канала. Пользователь сообщал, что некий местный житель 6 июня готовит теракт в одном из торговых центров, к сообщению было прикреплено фото дробовика с патронами. Администратор группы обратился в МВД с просьбой уточнить фейк ли это.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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