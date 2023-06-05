В МВД назвали фейком сообщение о готовящемся теракте в ТЦ Перми

06 июня 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Некий житель Перми якобы собирался устроить теракт в одном из ТЦ Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю опровергли сообщения о готовящихся терактах в ТЦ города. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. Сообщения о терактах начали появляться в соцсетях утром 6 июня. «Сегодня в соцсетях появилась информация о планируемых противоправных действиях в торговых центрах города. Информация, размещенная в сети Интернет не соответствует действительности. Это фейк», — сообщает пресс-служба. В полиции призвали граждан ориентироваться только на официальные источники. Как сообщили в полиции речь идет о публикации в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В группе был выложен скриншот анонимного сообщения, который прислали в бот для новостей неназванного telegram-канала. Пользователь сообщал, что некий местный житель 6 июня готовит теракт в одном из торговых центров, к сообщению было прикреплено фото дробовика с патронами. Администратор группы обратился в МВД с просьбой уточнить фейк ли это.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю опровергли сообщения о готовящихся терактах в ТЦ города. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. Сообщения о терактах начали появляться в соцсетях утром 6 июня. «Сегодня в соцсетях появилась информация о планируемых противоправных действиях в торговых центрах города. Информация, размещенная в сети Интернет не соответствует действительности. Это фейк», — сообщает пресс-служба. В полиции призвали граждан ориентироваться только на официальные источники. Как сообщили в полиции речь идет о публикации в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В группе был выложен скриншот анонимного сообщения, который прислали в бот для новостей неназванного telegram-канала. Пользователь сообщал, что некий местный житель 6 июня готовит теракт в одном из торговых центров, к сообщению было прикреплено фото дробовика с патронами. Администратор группы обратился в МВД с просьбой уточнить фейк ли это.