В МВД назвали фейком сообщение о готовящемся теракте в ТЦ Перми

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю опровергли сообщения о готовящихся терактах в ТЦ города. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. Сообщения о терактах начали появляться в соцсетях утром 6 июня.
«Сегодня в соцсетях появилась информация о планируемых противоправных действиях в торговых центрах города. Информация, размещенная в сети Интернет не соответствует действительности. Это фейк», — сообщает пресс-служба. В полиции призвали граждан ориентироваться только на официальные источники.
Как сообщили в полиции речь идет о публикации в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В группе был выложен скриншот анонимного сообщения, который прислали в бот для новостей неназванного telegram-канала. Пользователь сообщал, что некий местный житель 6 июня готовит теракт в одном из торговых центров, к сообщению было прикреплено фото дробовика с патронами. Администратор группы обратился в МВД с просьбой уточнить фейк ли это.
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