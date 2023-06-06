В Аргаяшском районе (Челябинская область) локализовали крупный торфяной пожар. Как рассказали в пресс-службе Главного управления лесами региона, площадь возгорания составила 293 га.
«Локализован крупный торфяной пожар в Аргаяшском районе. Общая площадь составила 293 га», — отметили в ведомстве.
С начала лета на тушении работали ежедневно от 90 до 106 человек. Также были задействованы 15 — 25 единиц спецтехники. За прошедшее с 1 июня время проложили 50 километров минерализованных полос. Ширина каждой могла достигать 1,5 метра.
Как отметили в управлении лесами, специалисты работали круглосуточно. В итоге населенные пункты не пострадали. В ведомстве напомнили, что тушение осложнялось тем, что бороться с возгоранием приходилось в болотистой местности и при сильном ветре.
Возможной причиной возгорания специалисты назвали человеческий фактор. Возгорание могло быть спровоцировано нарушением правил безопасности в лесу о стороны местного населения.
Специалисты пропахали порядка 50 км минерализованных полос
Фото: пресс-служба Главного управления лесами Челябинской области
На тушении ежедневно было задействовано порядка 100 человек
Фото: пресс-служба Главного управления лесами Челябинской области
В Аргаяшском районе (Челябинская область) локализовали крупный торфяной пожар. Как рассказали в пресс-службе Главного управления лесами региона, площадь возгорания составила 293 га. «Локализован крупный торфяной пожар в Аргаяшском районе. Общая площадь составила 293 га», — отметили в ведомстве. С начала лета на тушении работали ежедневно от 90 до 106 человек. Также были задействованы 15 — 25 единиц спецтехники. За прошедшее с 1 июня время проложили 50 километров минерализованных полос. Ширина каждой могла достигать 1,5 метра. Как отметили в управлении лесами, специалисты работали круглосуточно. В итоге населенные пункты не пострадали. В ведомстве напомнили, что тушение осложнялось тем, что бороться с возгоранием приходилось в болотистой местности и при сильном ветре. Возможной причиной возгорания специалисты назвали человеческий фактор. Возгорание могло быть спровоцировано нарушением правил безопасности в лесу о стороны местного населения.