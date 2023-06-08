Жители внесли более десяти правок в проект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники публичных слушаний 8 июня отказались принять проект офисного центра «Транснефть-Урал» на набережной реки Миасс в Челябинске. Проект снова отправили на доработку, передает корреспондент URA.RU с публичных слушаний.

«Исключить планы строительства на этой набережной. Не создавайте прецеденты, мы будем делать все, чтобы не допустить это строительство. Мы обратимся к председателю СКР Бастрыкину», — передает слова одного из участников корреспондент URA.RU.

Жители внесли более десяти поправок на рассмотрение, в том числе добавив рекреационную зону. Проект отправлен на изучение комиссии.

Согласно проекту, компания планировала построить 4-5-этажное офисное здание. Объект хотят расположить недалеко от ЖК «Манхэттен» на набережной реки Миасс, где расположена автостоянка. Общая площадь проекта насчитывает от 6400 до 7600 квадратных метра.

В мэрии перспективу застройки участка утвердили, а «Транснефть» выступили инициатором разработки. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи разрешения на строительство офисного центра «Транснефть-Урал» на Набережной в Челябинске. Ее результаты руководитель СУ СК России по Челябинской области Петр Решетников должен передать Бастрыкину.

Проект вновь отправили на рассмотрение комиссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники слушания уверены, что экспозиция проекта отсутствовала в открытом доступе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU