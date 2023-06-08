В Тюмени назвали вакансии, где готовы платить полмиллиона рублей

В Тюмени сотни тысяч готовы платить «мастеру по релаксу» и контрактнику

За сотни тысяч рублей придется трудиться как в Тюмени, так и командировкой в другие города Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

В Тюмени «мастеру по релаксу», плотнику, сварщику и контрактнику готовы платить до полумиллиона рублей. Такие данные опубликованы на доске объявлений «Авито Работа». Эти несколько вакансий на момент публикации считаются самыми высокооплачиваемыми.

«Мужской СПА-салон предлагает работу в развивающемся салоне в центре города Тюмени. Строго без интима. Выплаты каждый день, возможность самому строить график работы. Высокая оплата труда от 100-500 тысяч рублей», — говорится в одном из первых объявлений в списке самых дорогих вакансий на платформе «Авито Работа».

Следующим, кому работодатель готов платить полмиллиона рублей, — вахтовики-плотники в Салехарде. Соискателями придется строить деревянные дома и бани.

Чуть меньше (448 тысяч рублей) получат вахтовики-сварщики за командировку в Краснодарский край и Ленинградскую область. Работы предстоит выполнять на высоте. Кандидат может сам определять график своей работы — вахты 56/18 с зарплатой 279 тысяч рублей или 90/30 с окладом 448 тысяч.

За службу по контракту тюменцам также готовы платить сотни миллионов рублей. Кандидату предоставляются льготы от государства, в том числе, поддержка на получение собственного жилья. Контракт заключается на срок до двух лет.