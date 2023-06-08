Соцкоординатор президентского фонда Апреева: к нам обращаются люди, которые многое пережили

Чтобы стать соцкоординатором, Апреева прошла тестирование и строгий отбор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском отделении фонда «Защитники Отечества» с решением проблем, с которыми обращаются ветераны СВО и их семьи, помогают социальные координаторы, используя индивидуальный подход. Сотрудница фонда Ирина Апреева рассказала URA.RU о своей работе.

«Участники СВО и их родные могут обратиться со своими вопросами к нам. К ним прикрепляется социальный координатор, который продолжит вести подопечного до решения проблемы. Сотрудник выслушивает и решает, как помочь — проинформировать или перенаправить к специалисту: психологу, юристу, сотруднику соцзащиты и так далее. К нам обращаются люди, которые многое пережили. Поэтому у соцкоординатора должна быть эмоциональная устойчивость», — пояснила URA.RU социальный координатор Апреева.

За первую неделю в фонд обратилось лично более 30 человек, по телефону — более 40. Руководитель реготделения Галина Гаврилова назвала наиболее частые проблемы, с которыми обращаются участники СВО и их родные. «Ветераны спецоперации и их семьи обращаются в фонд по вопросам выплат и льгот, получения удостоверения ветерана боевых действий, реабилитации и медицинского обслуживания, газификации. Обрабатываются все вопросы, ведется прием. Обратившихся информируют и направляют к необходимому специалисту. Главная задача учреждения — решить проблему в режиме „одного окна“», — сообщила Гаврилова.

Представительство госфонда «Защитники Отечества», который учредил президент России Владимир Путин, 30 мая открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фонд создан для оказания комплексной помощи ветеранам СВО и их семьям.

Главной задачей фонда Гаврилова назвала решение проблемы в режиме «одного окна» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU