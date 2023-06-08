В Перми прокуратура нашла нарушения при реконструкции Дворца Молодежи

09 июня 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Дворец Молодежи находится на стадии ввода в эксплуатацию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Перми выявила нарушения закона в части порядка проведения закупок при ремонте здания МАУ «Дворец Молодежи». Проверка надзорного органа показала, что после заключения контракта на реконструкцию объект не был готов к передаче подрядчику. Это привело к нарушению графика выполнения работ, предусмотренных договором. «Кроме того, отсутствовало допсоглашение о продлении сроков выполнения обязательств. Это могло повлечь нарушение прав подрядчика при начислении ему штрафов за несвоевременную сдачу объекта. Также целью реконструкции являлось использование дворца для работы с молодыми гражданами для организации досуговой и общественно-патриотической деятельности. Таким образом, затягивание ввода в эксплуатацию объекта влечет нарушения их прав и гарантий» — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Уточняется, что причинами нарушений послужило отсутствие должного контроля со стороны управления капстроительства администрации города за деятельностью МАУ «Дворец молодежи». По результатам проверки прокуратурой заместителю главы Перми внесено представление. В результате нарушения были устранены, четверо должностных лиц привлечены к ответственности. Дворец находится на стадии ввода в эксплуатацию.

Прокуратура Перми выявила нарушения закона в части порядка проведения закупок при ремонте здания МАУ «Дворец Молодежи». Проверка надзорного органа показала, что после заключения контракта на реконструкцию объект не был готов к передаче подрядчику. Это привело к нарушению графика выполнения работ, предусмотренных договором. «Кроме того, отсутствовало допсоглашение о продлении сроков выполнения обязательств. Это могло повлечь нарушение прав подрядчика при начислении ему штрафов за несвоевременную сдачу объекта. Также целью реконструкции являлось использование дворца для работы с молодыми гражданами для организации досуговой и общественно-патриотической деятельности. Таким образом, затягивание ввода в эксплуатацию объекта влечет нарушения их прав и гарантий» — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Уточняется, что причинами нарушений послужило отсутствие должного контроля со стороны управления капстроительства администрации города за деятельностью МАУ «Дворец молодежи». По результатам проверки прокуратурой заместителю главы Перми внесено представление. В результате нарушения были устранены, четверо должностных лиц привлечены к ответственности. Дворец находится на стадии ввода в эксплуатацию.