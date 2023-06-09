Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу посетил автозавод «Урал» в Миассе, где опробовал новую технику. Он осмотрел производство вместе с главой Миасса Егором Ковальчуком.
«На автозаводе „Урал“ познакомился с новыми образцами техники — как военного, так и гражданского назначения. Работа над ними идет очень активно», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор опубликовал видеозапись с автомобилем, который сделан специально для ралли «Шелковый путь». Он уточнил, что опробовал этот транспорт на заводском треке.
Ранее сообщалось, что АЗ «Урал» планирует к декабрю 2024 года запустить сборочный корпус с новым конвейером. Основным назначением корпуса станет сборка и окраска автомобилей «Урал».
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