09 июня 2023

Челябинский губернатор посетил миасский автозавод «Урал». Фото, видео

Губернатор Текслер опробовал технику автозавода «Урал» в Миассе
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Федор Конюхов и Алексей Текслер на автозаводе Урал. Челябинская область, Миасс, водитель, шофер, текслер алексей
Алексей Текслер опробовал новые автомобили АЗ «Урал» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу посетил автозавод «Урал» в Миассе, где опробовал новую технику. Он осмотрел производство вместе с главой Миасса Егором Ковальчуком.

«На автозаводе „Урал“ познакомился с новыми образцами техники — как военного, так и гражданского назначения. Работа над ними идет очень активно», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор опубликовал видеозапись с автомобилем, который сделан специально для ралли «Шелковый путь». Он уточнил, что опробовал этот транспорт на заводском треке.

Ранее сообщалось, что АЗ «Урал» планирует к декабрю 2024 года запустить сборочный корпус с новым конвейером. Основным назначением корпуса станет сборка и окраска автомобилей «Урал».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу посетил автозавод «Урал» в Миассе, где опробовал новую технику. Он осмотрел производство вместе с главой Миасса Егором Ковальчуком. «На автозаводе „Урал“ познакомился с новыми образцами техники — как военного, так и гражданского назначения. Работа над ними идет очень активно», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале. Губернатор опубликовал видеозапись с автомобилем, который сделан специально для ралли «Шелковый путь». Он уточнил, что опробовал этот транспорт на заводском треке. Ранее сообщалось, что АЗ «Урал» планирует к декабрю 2024 года запустить сборочный корпус с новым конвейером. Основным назначением корпуса станет сборка и окраска автомобилей «Урал».
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