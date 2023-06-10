Пользователи Twitter потребовали, чтобы премьер Канады не возвращался из Киева

11 июня 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Пользователи в Twitter назвали премьера Джастина Трюдо предателем из-за визита на Украину Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Канады Джастина Трюдо за внеплановую поездку в Киев о которой он сообщил на своей странице в социальной сети. Комментаторы под постом премьера посоветовали ему не возвращаться, поскольку, по их мнению, Трюдо ставит вопросы, касающиеся Украины на первое место, игнорируя проблемы внутри страны. «Для Канады будет лучше, если вы там и останетесь. Не возвращайтесь», — заявил пользователь mrsunshinebaby. «И вместо того, чтобы помочь страдающим канадцам, пока полыхают леса… Вы считаете, что сейчас самое время для еще одной поездки на Украину, финансируемой налогоплательщиками», — констатировала MeghansMole. По словам пользователя, Трюдо необходимо покинуть пост премьера. «Вы — ничтожество и предатель. Никому нет дела до террористического украинского государства. Канада горит, и наша система здравоохранения в полном хаосе», — пожаловался Constan70997526. «Канада не поддерживает Украину», — написала юзер с никнеймом AnneFroment. Ранее стало известно, что Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом, передает RT. Это вторая поездка премьера на Украину после начала спецоперации (СВО). Накануне стало известно, что Канада борется с сотнями лесных пожаров, дым от которых по-прежнему окутывает крупные города, пишет МК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Канады Джастина Трюдо за внеплановую поездку в Киев о которой он сообщил на своей странице в социальной сети. Комментаторы под постом премьера посоветовали ему не возвращаться, поскольку, по их мнению, Трюдо ставит вопросы, касающиеся Украины на первое место, игнорируя проблемы внутри страны. «Для Канады будет лучше, если вы там и останетесь. Не возвращайтесь», — заявил пользователь mrsunshinebaby. «И вместо того, чтобы помочь страдающим канадцам, пока полыхают леса… Вы считаете, что сейчас самое время для еще одной поездки на Украину, финансируемой налогоплательщиками», — констатировала MeghansMole. По словам пользователя, Трюдо необходимо покинуть пост премьера. «Вы — ничтожество и предатель. Никому нет дела до террористического украинского государства. Канада горит, и наша система здравоохранения в полном хаосе», — пожаловался Constan70997526. «Канада не поддерживает Украину», — написала юзер с никнеймом AnneFroment. Ранее стало известно, что Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом, передает RT. Это вторая поездка премьера на Украину после начала спецоперации (СВО). Накануне стало известно, что Канада борется с сотнями лесных пожаров, дым от которых по-прежнему окутывает крупные города, пишет МК.