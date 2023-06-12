12 июня 2023
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Тюменец проследил за поджигателем и сдал его властям за 50 тысяч рублей

Житель Тюмени по камерам отследил поджигателя травы и сдал его властям за вознаграждение
© Служба новостей «URA.RU»
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Место ночного пожара, на Велижанском тракте. Тюмень
Последствия пожара на Велижанском тракте в Тюмени Фото:

Тюменские власти раскрыли подробности случая, когда один из жителей города помог выследить поджигателя травы, устроившего крупный пожар на Велижанском тракте, и получил за это 50 тысяч рублей.

«Гражданин оказал содействие сотрудникам правоохранительных органов в задержании лица, виновного в возникновении пожара. Он предоставил доступ к камерам видеонаблюдения, отследил передвижение лица, причастного к возникновению пожара, опознал гражданина и указал сотруднику полиции на садовое общество, в котором проживает виновное лицо. За это мужчине выплатили 50 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства области.

Поджигатель, которого помог поймать неравнодушный тюменец, 17 апреля устроил крупный ландшафтный пожар на 8 км Велижанского тракта. Вскоре виновника ЧП поймали: он признался, что обжигал металлические провода на поле, а когда загорелась трава и огонь начал распространяться — сбежал.

Как ранее писало URA.RU власти Тюменской области объявили награду за поимку поджигателей. 40 тысяч рублей платят за информацию о них, а 50 тысяч — за помощь в задержании.

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Тюменские власти раскрыли подробности случая, когда один из жителей города помог выследить поджигателя травы, устроившего крупный пожар на Велижанском тракте, и получил за это 50 тысяч рублей. «Гражданин оказал содействие сотрудникам правоохранительных органов в задержании лица, виновного в возникновении пожара. Он предоставил доступ к камерам видеонаблюдения, отследил передвижение лица, причастного к возникновению пожара, опознал гражданина и указал сотруднику полиции на садовое общество, в котором проживает виновное лицо. За это мужчине выплатили 50 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства области. Поджигатель, которого помог поймать неравнодушный тюменец, 17 апреля устроил крупный ландшафтный пожар на 8 км Велижанского тракта. Вскоре виновника ЧП поймали: он признался, что обжигал металлические провода на поле, а когда загорелась трава и огонь начал распространяться — сбежал. Как ранее писало URA.RU власти Тюменской области объявили награду за поимку поджигателей. 40 тысяч рублей платят за информацию о них, а 50 тысяч — за помощь в задержании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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