Тюменец проследил за поджигателем и сдал его властям за 50 тысяч рублей

Житель Тюмени по камерам отследил поджигателя травы и сдал его властям за вознаграждение

Последствия пожара на Велижанском тракте в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские власти раскрыли подробности случая, когда один из жителей города помог выследить поджигателя травы, устроившего крупный пожар на Велижанском тракте, и получил за это 50 тысяч рублей.

«Гражданин оказал содействие сотрудникам правоохранительных органов в задержании лица, виновного в возникновении пожара. Он предоставил доступ к камерам видеонаблюдения, отследил передвижение лица, причастного к возникновению пожара, опознал гражданина и указал сотруднику полиции на садовое общество, в котором проживает виновное лицо. За это мужчине выплатили 50 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства области.

Поджигатель, которого помог поймать неравнодушный тюменец, 17 апреля устроил крупный ландшафтный пожар на 8 км Велижанского тракта. Вскоре виновника ЧП поймали: он признался, что обжигал металлические провода на поле, а когда загорелась трава и огонь начал распространяться — сбежал.

Как ранее писало URA.RU власти Тюменской области объявили награду за поимку поджигателей. 40 тысяч рублей платят за информацию о них, а 50 тысяч — за помощь в задержании.