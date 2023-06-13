Бастрыкин взялся за дело о смерти двух человек в массовой драке в Екатеринбурге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смерти двух человек, погибших во время массовой драки в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Следком».
Ранее пользователи соцсетей сообщали, что рядом с торговым центром «Яблоко» в Екатеринбурге неизвестные устроили массовую драку. Двое человек скончались на месте. Подробности происшествия неизвестны. Предположительно, потасовка могла начаться из-за конфликта работников с работодателем.
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