Бастрыкин взялся за дело о смерти двух человек в массовой драке в Екатеринбурге

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил докладывать о ходе расследования дела Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смерти двух человек, погибших во время массовой драки в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Следком».

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что рядом с торговым центром «Яблоко» в Екатеринбурге неизвестные устроили массовую драку. Двое человек скончались на месте. Подробности происшествия неизвестны. Предположительно, потасовка могла начаться из-за конфликта работников с работодателем.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смерти двух человек, погибших во время массовой драки в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Следком». Ранее пользователи соцсетей сообщали, что рядом с торговым центром «Яблоко» в Екатеринбурге неизвестные устроили массовую драку. Двое человек скончались на месте. Подробности происшествия неизвестны. Предположительно, потасовка могла начаться из-за конфликта работников с работодателем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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