Бастрыкин взялся за дело о смерти двух человек в массовой драке в Екатеринбурге

13 июня 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил докладывать о ходе расследования дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смерти двух человек, погибших во время массовой драки в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Следком». Ранее пользователи соцсетей сообщали, что рядом с торговым центром «Яблоко» в Екатеринбурге неизвестные устроили массовую драку. Двое человек скончались на месте. Подробности происшествия неизвестны. Предположительно, потасовка могла начаться из-за конфликта работников с работодателем.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смерти двух человек, погибших во время массовой драки в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Следком». Ранее пользователи соцсетей сообщали, что рядом с торговым центром «Яблоко» в Екатеринбурге неизвестные устроили массовую драку. Двое человек скончались на месте. Подробности происшествия неизвестны. Предположительно, потасовка могла начаться из-за конфликта работников с работодателем.