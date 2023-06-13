В Челябинской области утонула 10-летняя девочка

Трагедия произошла на реке Миасс
В Аргаяшском районе в селе Кулуево (Челябинская область) утонула десятилетняя девочка. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, труп ребенка был обнаружен в реке Миасс.
«Тело девочки было обнаружено 12 июня возле села Кулуево в реке Миасс. Она утонула во время купания», — заявил URA.RU источник.
По данным URA.RU, третьеклассница приехала на реку на велосипеде вместе с подругой. Во время купания ее унесло течением. В поисково-спасательной службе региона URA.RU сообщили, что не располагают информацией.
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