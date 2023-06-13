В Челябинской области утонула 10-летняя девочка

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Места под объекты ШОС и БРИКС. Челябинск, река миасс
Трагедия произошла на реке Миасс Фото:

В Аргаяшском районе в селе Кулуево (Челябинская область) утонула десятилетняя девочка. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, труп ребенка был обнаружен в реке Миасс.

«Тело девочки было обнаружено 12 июня возле села Кулуево в реке Миасс. Она утонула во время купания», — заявил URA.RU источник.

По данным URA.RU, третьеклассница приехала на реку на велосипеде вместе с подругой. Во время купания ее унесло течением. В поисково-спасательной службе региона URA.RU сообщили, что не располагают информацией.

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В Аргаяшском районе в селе Кулуево (Челябинская область) утонула десятилетняя девочка. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, труп ребенка был обнаружен в реке Миасс. «Тело девочки было обнаружено 12 июня возле села Кулуево в реке Миасс. Она утонула во время купания», — заявил URA.RU источник. По данным URA.RU, третьеклассница приехала на реку на велосипеде вместе с подругой. Во время купания ее унесло течением. В поисково-спасательной службе региона URA.RU сообщили, что не располагают информацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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