В Челябинской области утонула 10-летняя девочка

13 июня 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на реке Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Аргаяшском районе в селе Кулуево (Челябинская область) утонула десятилетняя девочка. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, труп ребенка был обнаружен в реке Миасс. «Тело девочки было обнаружено 12 июня возле села Кулуево в реке Миасс. Она утонула во время купания», — заявил URA.RU источник. По данным URA.RU, третьеклассница приехала на реку на велосипеде вместе с подругой. Во время купания ее унесло течением. В поисково-спасательной службе региона URA.RU сообщили, что не располагают информацией.

В Аргаяшском районе в селе Кулуево (Челябинская область) утонула десятилетняя девочка. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, труп ребенка был обнаружен в реке Миасс. «Тело девочки было обнаружено 12 июня возле села Кулуево в реке Миасс. Она утонула во время купания», — заявил URA.RU источник. По данным URA.RU, третьеклассница приехала на реку на велосипеде вместе с подругой. Во время купания ее унесло течением. В поисково-спасательной службе региона URA.RU сообщили, что не располагают информацией.