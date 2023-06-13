Криминальный боец, участвовавший в массовой драке в Екатеринбурге, сдался силовикам

Силовики ищут остальных участников массовой драки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из бойцов, участвовавших в массовой драке у торгового центра «Яблоко» в Екатеринбурге, где погибли два человека, сдался полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Молодой боец, участвовавший в потасовке, вернулся и сдался полиции добровольно. Его товарищ сбежал за границу, откуда его в ближайшее время достанут. Один из бойцов уже задержан, хотя тоже пытался прятаться — сидел у любовницы», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что новых деталей по делу нет.

Массовая драка произошла 12 июня у торгового центра «Яблоко». Очевидцы сообщали о толпе мужчин. Двое человек погибли. По предварительной информации, поводом для конфликта стали денежные вопросы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.