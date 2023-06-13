Криминальный боец, участвовавший в массовой драке в Екатеринбурге, сдался силовикам

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Силовики ищут остальных участников массовой драки Фото:

Один из бойцов, участвовавших в массовой драке у торгового центра «Яблоко» в Екатеринбурге, где погибли два человека, сдался полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Молодой боец, участвовавший в потасовке, вернулся и сдался полиции добровольно. Его товарищ сбежал за границу, откуда его в ближайшее время достанут. Один из бойцов уже задержан, хотя тоже пытался прятаться — сидел у любовницы», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что новых деталей по делу нет.

Массовая драка произошла 12 июня у торгового центра «Яблоко». Очевидцы сообщали о толпе мужчин. Двое человек погибли. По предварительной информации, поводом для конфликта стали денежные вопросы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

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Один из бойцов, участвовавших в массовой драке у торгового центра «Яблоко» в Екатеринбурге, где погибли два человека, сдался полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Молодой боец, участвовавший в потасовке, вернулся и сдался полиции добровольно. Его товарищ сбежал за границу, откуда его в ближайшее время достанут. Один из бойцов уже задержан, хотя тоже пытался прятаться — сидел у любовницы», — сообщил собеседник агентства. URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что новых деталей по делу нет. Массовая драка произошла 12 июня у торгового центра «Яблоко». Очевидцы сообщали о толпе мужчин. Двое человек погибли. По предварительной информации, поводом для конфликта стали денежные вопросы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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