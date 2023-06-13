Курганских судей оденут в новые мантии

14 июня 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Для курганских судей сошьют новые мантии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области судей оденут в новые мантии. Заказ на пошив судейской форменной одежды уже опубликован на сайте госзакупок. «Услуги по пошиву форменной одежды, мантии для судей в количестве 44 штуки. Начальная цена контракта — 440 тысяч рублей», — указано в документации. Согласно техзаданию, для изготовления судейских мантий закупается высококачественная ткань с содержанием шерсти не менее 30 процентов. По условиям закупки, портные сошьют 16 мантий для женщин и 28 мантий для судей мужчин. Для судей в Кургане закупается 23 мантии, остальные отправят в окружные суды области. В техзадании подчеркнуто, что мантия для судей женщин дополняется по верхнему краю застежки декоративным элементом — жабо. Финансирование госзакупки осуществляется из федерального бюджета. Ранее URA.RU сообщало, что во время совещания основной доклад об итогах работы судов представил председатель Курганского областного суда Андрей Роот. Он поблагодарил судей, также отметил выявленные недостатки и призвал коллег их исправить.

В Курганской области судей оденут в новые мантии. Заказ на пошив судейской форменной одежды уже опубликован на сайте госзакупок. «Услуги по пошиву форменной одежды, мантии для судей в количестве 44 штуки. Начальная цена контракта — 440 тысяч рублей», — указано в документации. Согласно техзаданию, для изготовления судейских мантий закупается высококачественная ткань с содержанием шерсти не менее 30 процентов. По условиям закупки, портные сошьют 16 мантий для женщин и 28 мантий для судей мужчин. Для судей в Кургане закупается 23 мантии, остальные отправят в окружные суды области. В техзадании подчеркнуто, что мантия для судей женщин дополняется по верхнему краю застежки декоративным элементом — жабо. Финансирование госзакупки осуществляется из федерального бюджета. Ранее URA.RU сообщало, что во время совещания основной доклад об итогах работы судов представил председатель Курганского областного суда Андрей Роот. Он поблагодарил судей, также отметил выявленные недостатки и призвал коллег их исправить.