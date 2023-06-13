13 июня 2023
12 июня 2023

Курганских судей оденут в новые мантии

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Для курганских судей сошьют новые мантии Фото:

В Курганской области судей оденут в новые мантии. Заказ на пошив судейской форменной одежды уже опубликован на сайте госзакупок.

«Услуги по пошиву форменной одежды, мантии для судей в количестве 44 штуки. Начальная цена контракта — 440 тысяч рублей», — указано в документации.

Согласно техзаданию, для изготовления судейских мантий закупается высококачественная ткань с содержанием шерсти не менее 30 процентов. По условиям закупки, портные сошьют 16 мантий для женщин и 28 мантий для судей мужчин. Для судей в Кургане закупается 23 мантии, остальные отправят в окружные суды области.

В техзадании подчеркнуто, что мантия для судей женщин дополняется по верхнему краю застежки декоративным элементом — жабо. Финансирование госзакупки осуществляется из федерального бюджета.

Ранее URA.RU сообщало, что во время совещания основной доклад об итогах работы судов представил председатель Курганского областного суда Андрей Роот. Он поблагодарил судей, также отметил выявленные недостатки и призвал коллег их исправить.

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В Курганской области судей оденут в новые мантии. Заказ на пошив судейской форменной одежды уже опубликован на сайте госзакупок. «Услуги по пошиву форменной одежды, мантии для судей в количестве 44 штуки. Начальная цена контракта — 440 тысяч рублей», — указано в документации. Согласно техзаданию, для изготовления судейских мантий закупается высококачественная ткань с содержанием шерсти не менее 30 процентов. По условиям закупки, портные сошьют 16 мантий для женщин и 28 мантий для судей мужчин. Для судей в Кургане закупается 23 мантии, остальные отправят в окружные суды области. В техзадании подчеркнуто, что мантия для судей женщин дополняется по верхнему краю застежки декоративным элементом — жабо. Финансирование госзакупки осуществляется из федерального бюджета. Ранее URA.RU сообщало, что во время совещания основной доклад об итогах работы судов представил председатель Курганского областного суда Андрей Роот. Он поблагодарил судей, также отметил выявленные недостатки и призвал коллег их исправить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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