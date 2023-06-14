Семейный завод пермского мэра добился поддержки прокуратуры в конфликте с краевыми властями

Пермская прокуратура признала незаконным отзыв разрешения на строительства у «дочки» «ПЗСП»

Юристы застройщика в суде зачитали заключение прокуратуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура Пермского края провела проверку законности отзыва разрешения на строительства дома у дочерней структуры «ПЗСП» ООО «СЗ «Дом учителя», 90% долей в которой принадлежит супруге мэра Демкина. Как сообщила на заседании Арбитражного суда представитель застройщика, 13 июня компания получила ответ, в котором это решение признала незаконным, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Застройщик обратился с заявлением о неправомерности [издания приказа об отзыве разрешения на строительство] в прокуратуру Пермского края. Вчера, 13 июня, мы получили ответ, что ими установлены и подтверждены факты незаконности издания данного приказа», — отметила представитель застройщика.

Представители минимущества Пермского края, глава которого подписала приказ об отзыве разрешения, апеллировали в суде к тому, что строительство дома рядом со школой №94 препятствует свозному проезду пожарных машин. А по нормам противопожарной безопасности к школам проезд должен быть организован со всех сторон. Именно поэтому ведомство в порядке самоконтроля приняло решение отозвать разрешение. Основанием стало обращение жителей в министерство образования региона.

Юристы застройщика обратили внимание, что приказ об отзыве был подписан 30 марта. А минобр обратился в минимущество с просьбой провести проверку 31 марта. Сама проверка со стороны министерства образования прошла в начале апреля. «Таким образом на дату издания приказа об отзыве разрешения у министерства не было информации о наличии или отсутствии нарушений противопожарной безопасности», — заключили представители застройщика.

Минобр со своей стороны в суде сказал, что школа №94 является единственным образовательным учреждением в микрорайоне. И ведомство приветствует, что минимущество, не дожидаясь исков от родителей школьников, проявило инициативу. А 5 мая ГУ МЧС вынесло директору школы предупреждение об устранении нарушений пожарной безопасности.

Присутствовавший на заседании представитель ГУ МЧС затруднился ответить, угрожает ли стройка безопасности школы. Судья взяла перерыв до 17 июля. «Дом учителя» обратился с заявлением в арбитраж в апреле. Они оспаривают отзыв разрешения на строительства дома по ул. Героев Хасана, 87.