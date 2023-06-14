Мэрия Перми обвинила евангелистов в коммерческом использовании ДК Ленина

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Спор между евангелистами и пермскими властями решается в суде Фото:

Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Новый Завет» в Перми использует площади ДК имени Ленина для сдачи коммерческим фирмам и проведения платных мероприятий. Эта информация содержится в исковом заявлении администрации города, которое было подано в Арбитражный суд.

«Представители администрации утверждают, что фактически площади ДК сдаются коммерческим фирмам и под платные мероприятия. Владельцы здания настаивают, что денег ни с кого не берут, а проводят ярмарки, где собирают имущество, которое отправляется в зону СВО», — передает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на судебные документы.

Несколько лет назад евангелисты выкупили дом культуры у обанкротившихся «Мотовилихинских заводов». Власти Перми пытались вернуть ДК в муниципальную собственность, но из-за высокой стоимости объекта не смогли это сделать. Весной прошлого года суд обязал Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Новый Завет» выплатить в бюджет города более 11 миллионов рублей за пользование землей под домом культуры. Осенью было возбуждено исполнительное производство из-за образовавшейся задолженностью евангелистов. Позже религиозная организация попыталась оспорить это требование.

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Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Новый Завет» в Перми использует площади ДК имени Ленина для сдачи коммерческим фирмам и проведения платных мероприятий. Эта информация содержится в исковом заявлении администрации города, которое было подано в Арбитражный суд. «Представители администрации утверждают, что фактически площади ДК сдаются коммерческим фирмам и под платные мероприятия. Владельцы здания настаивают, что денег ни с кого не берут, а проводят ярмарки, где собирают имущество, которое отправляется в зону СВО», — передает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на судебные документы. Несколько лет назад евангелисты выкупили дом культуры у обанкротившихся «Мотовилихинских заводов». Власти Перми пытались вернуть ДК в муниципальную собственность, но из-за высокой стоимости объекта не смогли это сделать. Весной прошлого года суд обязал Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Новый Завет» выплатить в бюджет города более 11 миллионов рублей за пользование землей под домом культуры. Осенью было возбуждено исполнительное производство из-за образовавшейся задолженностью евангелистов. Позже религиозная организация попыталась оспорить это требование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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