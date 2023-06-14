Грузовой автомобиль улетела в кювет и перевернулась из-за столкновения с иномаркой
В Челябинской области на 51 км автодороги «Челябинск-Новосибирск» фура улетела в кювет и перевернулась из-за столкновения с иномаркой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
«На 51 км автодороги „Челябинск-Новосибирск“ на территории Красноармейского района 15 июня водитель автомобиля „Мазда“ выехал на встречку (обгон разрешен) и столкнулся с грузовым автомобилем „Вольво“. Фура вылетела с дороги и перевернулась», — сообщили в ведомстве.
Мужчине, управлявшему автомобилем «Вольво», оказана медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
Водителю грузового автомобиля потребовалась медицинская помощь
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