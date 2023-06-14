14 июня 2023

В Челябинской области фура улетела в кювет и перевернулась. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовой автомобиль улетела в кювет и перевернулась из-за столкновения с иномаркой Фото:

В Челябинской области на 51 км автодороги «Челябинск-Новосибирск» фура улетела в кювет и перевернулась из-за столкновения с иномаркой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

«На 51 км автодороги „Челябинск-Новосибирск“ на территории Красноармейского района 15 июня водитель автомобиля „Мазда“ выехал на встречку (обгон разрешен) и столкнулся с грузовым автомобилем „Вольво“. Фура вылетела с дороги и перевернулась», — сообщили в ведомстве.

Мужчине, управлявшему автомобилем «Вольво», оказана медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Водителю грузового автомобиля потребовалась медицинская помощь
Водителю грузового автомобиля потребовалась медицинская помощь
Фото:

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В Челябинской области на 51 км автодороги «Челябинск-Новосибирск» фура улетела в кювет и перевернулась из-за столкновения с иномаркой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «На 51 км автодороги „Челябинск-Новосибирск“ на территории Красноармейского района 15 июня водитель автомобиля „Мазда“ выехал на встречку (обгон разрешен) и столкнулся с грузовым автомобилем „Вольво“. Фура вылетела с дороги и перевернулась», — сообщили в ведомстве. Мужчине, управлявшему автомобилем «Вольво», оказана медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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