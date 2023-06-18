18 июня 2023
17 июня 2023

Для пермских колоний на 8 млн рублей закупят партию корма для кошек

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Москва. , колючая проволока, кошка, кот, неволя, окно
Корм для кошек будет продаваться в тюремных магазинах Фото:

Компания «Промсервис», которая занимается поставками продуктов питания в структуры ФСИН, планирует закупить партию корма для кошек. Поставщика товара ищут через запрос котировок. Начальная и максимальная цена контракта составляет 8 миллионов рублей, сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Поставка продовольственных товаров категории „Корм для кошек“ для нужд ОСП „Пермское“ АО „Промсервис“ на 8 млн рублей. Наименования — корма сухие фасованные „Курочка аппетитная“, „Телятинка аппетитная“, „Мясной пир“, „Улов рыбака“, а также корма влажные с говядиной, ягненком, курицей и рыбой», — указано в техзадании.

В документе уточняется, что корм для кошек поставляется на объекты ГУФСИН, в основном это исправительные колонии Пермского края. В списке указан 31 адрес. Продаваться соответствующий товар будет в тюремных магазинах. Покупки осужденные совершают на заработанные в местах лишения свободы деньги.

Ранее URA.RU рассказывало, что для пермских колоний закупят различные виды мороженого и полуфабрикаты. Компания, поставляющая продукты питания в тюремные магазины, готова потратить на эти цели 15 млн рублей.

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Компания «Промсервис», которая занимается поставками продуктов питания в структуры ФСИН, планирует закупить партию корма для кошек. Поставщика товара ищут через запрос котировок. Начальная и максимальная цена контракта составляет 8 миллионов рублей, сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Поставка продовольственных товаров категории „Корм для кошек“ для нужд ОСП „Пермское“ АО „Промсервис“ на 8 млн рублей. Наименования — корма сухие фасованные „Курочка аппетитная“, „Телятинка аппетитная“, „Мясной пир“, „Улов рыбака“, а также корма влажные с говядиной, ягненком, курицей и рыбой», — указано в техзадании. В документе уточняется, что корм для кошек поставляется на объекты ГУФСИН, в основном это исправительные колонии Пермского края. В списке указан 31 адрес. Продаваться соответствующий товар будет в тюремных магазинах. Покупки осужденные совершают на заработанные в местах лишения свободы деньги. Ранее URA.RU рассказывало, что для пермских колоний закупят различные виды мороженого и полуфабрикаты. Компания, поставляющая продукты питания в тюремные магазины, готова потратить на эти цели 15 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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