Для пермских колоний на 8 млн рублей закупят партию корма для кошек

Компания «Промсервис», которая занимается поставками продуктов питания в структуры ФСИН, планирует закупить партию корма для кошек. Поставщика товара ищут через запрос котировок. Начальная и максимальная цена контракта составляет 8 миллионов рублей, сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».
«Поставка продовольственных товаров категории „Корм для кошек“ для нужд ОСП „Пермское“ АО „Промсервис“ на 8 млн рублей. Наименования — корма сухие фасованные „Курочка аппетитная“, „Телятинка аппетитная“, „Мясной пир“, „Улов рыбака“, а также корма влажные с говядиной, ягненком, курицей и рыбой», — указано в техзадании.
В документе уточняется, что корм для кошек поставляется на объекты ГУФСИН, в основном это исправительные колонии Пермского края. В списке указан 31 адрес. Продаваться соответствующий товар будет в тюремных магазинах. Покупки осужденные совершают на заработанные в местах лишения свободы деньги.
Ранее URA.RU рассказывало, что для пермских колоний закупят различные виды мороженого и полуфабрикаты. Компания, поставляющая продукты питания в тюремные магазины, готова потратить на эти цели 15 млн рублей.
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