19 июня 2023

Пермский минкульт использует искусственный интеллект для привлечения туристов. Видео

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Павильон "Космос" ВДНХ. Москва, ии, искусственный интеллект, технологии, наука, космонавтика, информационные технологии, информатика, пункт управления, павильон космос, цпу, аэронавтика, нейросеть, нейронка, ai, нейронная сеть
Цифровые технологии власти используют для рекламы музея Фото:

В Пермском крае нейросеть создала человеческий образ историко-архитектурного музея-заповедника «Усолье Строгановское». Министерство культуры с его помощью в социальных сетях запустило рекламу музея.

«Нейросеть создала человеческий образ Усолья Строгановского! Цифровой персонаж приглашает посетить исторические места», — говорится под видео, которое минкульт опубликовал в социальных сетях.

Персонаж в видеоролике рассказывает об истории города Усолье и его достопримечательностях. Он приглашает в гости людей со всего мира.

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В Пермском крае нейросеть создала человеческий образ историко-архитектурного музея-заповедника «Усолье Строгановское». Министерство культуры с его помощью в социальных сетях запустило рекламу музея. «Нейросеть создала человеческий образ Усолья Строгановского! Цифровой персонаж приглашает посетить исторические места», — говорится под видео, которое минкульт опубликовал в социальных сетях. Персонаж в видеоролике рассказывает об истории города Усолье и его достопримечательностях. Он приглашает в гости людей со всего мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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