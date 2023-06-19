Цифровые технологии власти используют для рекламы музея
В Пермском крае нейросеть создала человеческий образ историко-архитектурного музея-заповедника «Усолье Строгановское». Министерство культуры с его помощью в социальных сетях запустило рекламу музея.
«Нейросеть создала человеческий образ Усолья Строгановского! Цифровой персонаж приглашает посетить исторические места», — говорится под видео, которое минкульт опубликовал в социальных сетях.
Персонаж в видеоролике рассказывает об истории города Усолье и его достопримечательностях. Он приглашает в гости людей со всего мира.
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