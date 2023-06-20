В Екатеринбурге состоится акция памяти, посвященная годовщине начала ВОВ

На стадионе «Екатеринбург Арена» 21 июня пройдет мемориальная акция «Свеча памяти»

21 июня 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

Мемориальная акция «Свеча памяти» начнется в 22:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге состоится памятное мероприятие «Свеча памяти», посвященное 82-й годовщине начала Великой Отечественной Войны. Мемориальная акция пройдет 21 июня в 21:00 на территории «Екатеринбург Арены». «В рамках мероприятия будет работать тематическая выставка, одним из экспонатов которой станет восстановленный броневик 1943 года. Кроме того, родственникам геройски павшего на полях Великой Отечественной войны Виктора Каминова будут переданы его документы, обнаруженные поисковиками из Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение», — сообщили на официальном портале правительства Свердловской области. Сбор участников акции запланирован на 21:00, начало мероприятия в 22:00. Вход на стадион «Екатеринбург Арена» через гейт №5.

В Екатеринбурге состоится памятное мероприятие «Свеча памяти», посвященное 82-й годовщине начала Великой Отечественной Войны. Мемориальная акция пройдет 21 июня в 21:00 на территории «Екатеринбург Арены». «В рамках мероприятия будет работать тематическая выставка, одним из экспонатов которой станет восстановленный броневик 1943 года. Кроме того, родственникам геройски павшего на полях Великой Отечественной войны Виктора Каминова будут переданы его документы, обнаруженные поисковиками из Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение», — сообщили на официальном портале правительства Свердловской области. Сбор участников акции запланирован на 21:00, начало мероприятия в 22:00. Вход на стадион «Екатеринбург Арена» через гейт №5.