Челябинские онкологи стали применять новый способ лечения рака мочевого пузыря

В Челябинском онкоцентре стали лечить рак с помощью вакцины

21 июня 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Процедура длится два часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины стали применять новый способ лечения рака мочевого пузыря — внутрипузырную БЦЖ-терапию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского минздрава. «Для лечения используются вакцина БЦЖ, российским аналогом которой является препарат Имурон ВАК. Процедура длится два часа, проводится пациентам онкоцентра бесплатно по полису ОМС. Не требует госпитализации в круглосуточный стационар», — рассказали в пресс-службе. Внутрипузырная БЦЖ-терапия является признанным во всем мире способом лечения поверхностных опухолей мочевого пузыря, она снижает частоту рецидивов и предотвращает рост злокачественных опухолей. Ранее такой способ лечения не использовали ни в одном бюджетном медицинском учреждении Южного Урала.

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины стали применять новый способ лечения рака мочевого пузыря — внутрипузырную БЦЖ-терапию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского минздрава. «Для лечения используются вакцина БЦЖ, российским аналогом которой является препарат Имурон ВАК. Процедура длится два часа, проводится пациентам онкоцентра бесплатно по полису ОМС. Не требует госпитализации в круглосуточный стационар», — рассказали в пресс-службе. Внутрипузырная БЦЖ-терапия является признанным во всем мире способом лечения поверхностных опухолей мочевого пузыря, она снижает частоту рецидивов и предотвращает рост злокачественных опухолей. Ранее такой способ лечения не использовали ни в одном бюджетном медицинском учреждении Южного Урала.