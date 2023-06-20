Челябинские онкологи стали применять новый способ лечения рака мочевого пузыря

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины стали применять новый способ лечения рака мочевого пузыря — внутрипузырную БЦЖ-терапию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского минздрава.
«Для лечения используются вакцина БЦЖ, российским аналогом которой является препарат Имурон ВАК. Процедура длится два часа, проводится пациентам онкоцентра бесплатно по полису ОМС. Не требует госпитализации в круглосуточный стационар», — рассказали в пресс-службе.
Внутрипузырная БЦЖ-терапия является признанным во всем мире способом лечения поверхностных опухолей мочевого пузыря, она снижает частоту рецидивов и предотвращает рост злокачественных опухолей. Ранее такой способ лечения не использовали ни в одном бюджетном медицинском учреждении Южного Урала.
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