20 июня 2023

Челябинские онкологи стали применять новый способ лечения рака мочевого пузыря

В Челябинском онкоцентре стали лечить рак с помощью вакцины
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, медицина, врач, больница, медик, хирургическая операция
Процедура длится два часа Фото:

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины стали применять новый способ лечения рака мочевого пузыря — внутрипузырную БЦЖ-терапию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского минздрава.

«Для лечения используются вакцина БЦЖ, российским аналогом которой является препарат Имурон ВАК. Процедура длится два часа, проводится пациентам онкоцентра бесплатно по полису ОМС. Не требует госпитализации в круглосуточный стационар», — рассказали в пресс-службе.

Внутрипузырная БЦЖ-терапия является признанным во всем мире способом лечения поверхностных опухолей мочевого пузыря, она снижает частоту рецидивов и предотвращает рост злокачественных опухолей. Ранее такой способ лечения не использовали ни в одном бюджетном медицинском учреждении Южного Урала.

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В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины стали применять новый способ лечения рака мочевого пузыря — внутрипузырную БЦЖ-терапию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского минздрава. «Для лечения используются вакцина БЦЖ, российским аналогом которой является препарат Имурон ВАК. Процедура длится два часа, проводится пациентам онкоцентра бесплатно по полису ОМС. Не требует госпитализации в круглосуточный стационар», — рассказали в пресс-службе. Внутрипузырная БЦЖ-терапия является признанным во всем мире способом лечения поверхностных опухолей мочевого пузыря, она снижает частоту рецидивов и предотвращает рост злокачественных опухолей. Ранее такой способ лечения не использовали ни в одном бюджетном медицинском учреждении Южного Урала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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