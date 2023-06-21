21 июня 2023
20 июня 2023

Бойца из ХМАО наградили медалью за воинскую доблесть. Видео

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Возложение День памяти участников боевых действий. Пермь, ордена и медали, участники боевых действий, боевые награды
Министерства обороны РФ вручило медаль бойцу из Сургута с позывным «Ногай» Фото:

Министерство обороны Российской Федерации наградило бойца из Сургута с позывным «Ногай» медалью «За воинскую доблесть» второй степени. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Андрей Филатов.

«Сургутяне продолжают защищать Родину, находясь в зоне проведения СВО. Многие из них уже представлены к наградам. Удалось получить видео, где запечатлен один из таких волнующих моментов. Боец из Сургута получил медаль Министерства обороны РФ „За воинскую доблесть“ второй степени», — пишет глава города.

Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из Радужного с позывным «Гюрза» получил медаль за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. А точнее за штурм укреплений противника, за пленных, которых они с бойцами взяли на точках.

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Министерство обороны Российской Федерации наградило бойца из Сургута с позывным «Ногай» медалью «За воинскую доблесть» второй степени. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Андрей Филатов. «Сургутяне продолжают защищать Родину, находясь в зоне проведения СВО. Многие из них уже представлены к наградам. Удалось получить видео, где запечатлен один из таких волнующих моментов. Боец из Сургута получил медаль Министерства обороны РФ „За воинскую доблесть“ второй степени», — пишет глава города. Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из Радужного с позывным «Гюрза» получил медаль за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. А точнее за штурм укреплений противника, за пленных, которых они с бойцами взяли на точках.
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