Бойца из ХМАО наградили медалью за воинскую доблесть. Видео

22 июня 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Министерства обороны РФ вручило медаль бойцу из Сургута с позывным «Ногай» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министерство обороны Российской Федерации наградило бойца из Сургута с позывным «Ногай» медалью «За воинскую доблесть» второй степени. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Андрей Филатов. «Сургутяне продолжают защищать Родину, находясь в зоне проведения СВО. Многие из них уже представлены к наградам. Удалось получить видео, где запечатлен один из таких волнующих моментов. Боец из Сургута получил медаль Министерства обороны РФ „За воинскую доблесть“ второй степени», — пишет глава города. Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из Радужного с позывным «Гюрза» получил медаль за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. А точнее за штурм укреплений противника, за пленных, которых они с бойцами взяли на точках.

Министерство обороны Российской Федерации наградило бойца из Сургута с позывным «Ногай» медалью «За воинскую доблесть» второй степени. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Андрей Филатов. «Сургутяне продолжают защищать Родину, находясь в зоне проведения СВО. Многие из них уже представлены к наградам. Удалось получить видео, где запечатлен один из таких волнующих моментов. Боец из Сургута получил медаль Министерства обороны РФ „За воинскую доблесть“ второй степени», — пишет глава города. Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из Радужного с позывным «Гюрза» получил медаль за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. А точнее за штурм укреплений противника, за пленных, которых они с бойцами взяли на точках.