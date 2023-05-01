01 мая 2023
30 апреля 2023

Бойца из ХМАО наградили медалью за успешный штурм на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Военнослужащий из Радужного получил медаль за успешное выполнение боевых задач Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Радужного с позывным «Гюрза» получил медаль за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. О награде боец рассказал на видео, которое опубликовала глава города Наталья Гулина.

«Родом из Ханты-Мансийского округа город Радужный. Сегодня приехали к нам представители Центрального военного округа и вручили нам медали и моему взводу за выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Данную медаль я получил за штурм укреплений противника, за пленных, которых мы взяли на точках. За успешный штурм получили [медали] также мои товарищи, которые были со мной в бою», — рассказал военнослужащий на видео в telegram-канале Гулиной.

Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащий из Радужного с позывным «Гюрза» получил медаль за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. О награде боец рассказал на видео, которое опубликовала глава города Наталья Гулина. «Родом из Ханты-Мансийского округа город Радужный. Сегодня приехали к нам представители Центрального военного округа и вручили нам медали и моему взводу за выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Данную медаль я получил за штурм укреплений противника, за пленных, которых мы взяли на точках. За успешный штурм получили [медали] также мои товарищи, которые были со мной в бою», — рассказал военнослужащий на видео в telegram-канале Гулиной. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...