Бойца из ХМАО наградили медалью за успешный штурм на СВО

Военнослужащий из Радужного с позывным «Гюрза» получил медаль за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. О награде боец рассказал на видео, которое опубликовала глава города Наталья Гулина.
«Родом из Ханты-Мансийского округа город Радужный. Сегодня приехали к нам представители Центрального военного округа и вручили нам медали и моему взводу за выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Данную медаль я получил за штурм укреплений противника, за пленных, которых мы взяли на точках. За успешный штурм получили [медали] также мои товарищи, которые были со мной в бою», — рассказал военнослужащий на видео в telegram-канале Гулиной.
Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.
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