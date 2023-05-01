Бойца из ХМАО наградили медалью за успешный штурм на СВО

02 мая 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Военнослужащий из Радужного получил медаль за успешное выполнение боевых задач Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Радужного с позывным «Гюрза» получил медаль за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. О награде боец рассказал на видео, которое опубликовала глава города Наталья Гулина. «Родом из Ханты-Мансийского округа город Радужный. Сегодня приехали к нам представители Центрального военного округа и вручили нам медали и моему взводу за выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Данную медаль я получил за штурм укреплений противника, за пленных, которых мы взяли на точках. За успешный штурм получили [медали] также мои товарищи, которые были со мной в бою», — рассказал военнослужащий на видео в telegram-канале Гулиной. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.

Военнослужащий из Радужного с позывным «Гюрза» получил медаль за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. О награде боец рассказал на видео, которое опубликовала глава города Наталья Гулина. «Родом из Ханты-Мансийского округа город Радужный. Сегодня приехали к нам представители Центрального военного округа и вручили нам медали и моему взводу за выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Данную медаль я получил за штурм укреплений противника, за пленных, которых мы взяли на точках. За успешный штурм получили [медали] также мои товарищи, которые были со мной в бою», — рассказал военнослужащий на видео в telegram-канале Гулиной. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.