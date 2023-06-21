21 июня 2023

Курганец через суд добился присвоения почетного звания «Ветеран труда»

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Суд встал на сторону истца Фото:

Бывший сотрудник курганского предприятия «Транссельхозтехника» добился в суде присвоения почетного звания «Ветеран труда». В качестве обоснования требований истец указал, что был награжден знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года», написано на сайте курганского горсуда.

«Суд решил исковые требования удовлетворить. Признать нагрудный знак „Победитель социалистического соревнования 1973 года“ основанием для присвоения <…> звания „Ветеран труда“», — говорится в документе.

Согласно судебному решению, соцзащита не посчитала знак победителя соцсоревнования основанием для получения госзвания, после этого курганец обратился в суд. Его общий трудовой стаж превышает 40 лет.

Ранее сообщалось, что в управлении социальной защиты региона бывшему сотруднику оборонного завода отказались давать почетное звание «Ветеран труда». Но мужчина направился в суд, не согласившись с таким решением.

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Бывший сотрудник курганского предприятия «Транссельхозтехника» добился в суде присвоения почетного звания «Ветеран труда». В качестве обоснования требований истец указал, что был награжден знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года», написано на сайте курганского горсуда. «Суд решил исковые требования удовлетворить. Признать нагрудный знак „Победитель социалистического соревнования 1973 года“ основанием для присвоения <…> звания „Ветеран труда“», — говорится в документе. Согласно судебному решению, соцзащита не посчитала знак победителя соцсоревнования основанием для получения госзвания, после этого курганец обратился в суд. Его общий трудовой стаж превышает 40 лет. Ранее сообщалось, что в управлении социальной защиты региона бывшему сотруднику оборонного завода отказались давать почетное звание «Ветеран труда». Но мужчина направился в суд, не согласившись с таким решением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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