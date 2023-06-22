Мэрия Челябинска выставила на торги два недостроя

Торги по продаже объектов назначены на 1 июля 2023 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска выставила на торги недостроенные отель, изъятый у ООО «Каскад», и автозаправочную станцию, которая раньше принадлежала ООО «Движение». Оба недостроя мэрия пытается продать уже в третий раз. Торги по продаже объектов назначены на 1 июля, сообщается на сайте мэрии.

«Изъять у ООО „Каскад“ объект незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. Также изъять у ООО „Движение“ объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Челябинская область, Челябинск, Бродокалмакский тракт, — путем продажи с публичных торгов. Аукционы по продаже недостроев состоятся 1 июля 2023 года», — сообщается на сайте мэрии.

Недостроенный отель находится в Курчатовском районе города. Его площадь — 8 тысяч 665 квадратных метров. Степень готовности объекта — 15%. Недострой расположен восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту. Начальная цена с момента прошлых торгов поднялась на 2 млн рублей, составив 22 млн 101 тысячу рублей.

Второй лот — недостроенная автозаправочная станция на Бродокалмакском тракте. Площадь объекта составляет 558 квадратных метров. Степень готовности — 50%. Сейчас на территории находится недостроенный комплекс зданий. Начальная цена объекта на данный момент составляет 1 млн 489 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционах по продаже объектов можно подавать с 22 по 28 июня.