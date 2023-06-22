Брат Ельцина резко высказался о риске иноагентства ЕЦ

Брат Ельцина Глебов назвал себя «иноагентом» в ответ на вопрос о проверке Минюстом работы ЕЦ

23 июня 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Станислав Глебов часто критикует политику своего брата Ельцина, но и проверку на предмет иноагентства не поддерживает Фото: Александр Мамаев © URA.RU Брат первого президента России Бориса Ельцина — Станислав Глебов — резко высказался о возможности признания екатеринбургского Ельцин Центра иноагентом. Свердловчанин, который ранее не раз критиковал политику знаменитого родственника, тем не менее не согласен с обвинениями в адрес центра. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Про проверку знаю, я и сам „иноагент“ (сказано с сарказмом; Станислав Глебов не является иноагентом — прим.URA.RU). И это при том, что я много раз выступал о Ельцине, одна критика звучала с моей стороны», — высказался Глебов. Станислав Глебов родился в свердловском поселке Бутка — там же, где Ельцин, и является его троюродным братом. Мальчики росли в одном доме: дед Бориса и бабушка Станислава были родными братом и сестрой. Тем не менее, Глебов является ярым критиком политики Бориса Ельцина. Новость по теме Михалков призвал закрыть Ельцин Центр Так, он заявлял, что Ельцин недостоин музея и сравнивал политика с римским императором Нероном. «Ельцин Борис Николаевич был человеком неординарным, но он никогда не был демократом. Он был настоящим диктатором», — заявлял его троюродный брат. Это было сказано в разгар конфликта между вдовой президента Наиной Ельциной и режиссером Сергеем Михалковым, который обвинил ЕЦ в разрушении самосознания молодежи. Кроме Михалкова, Ельцин Центр подвергался критике других известных персон — журналиста Владимира Соловьева, рок-певицы Юлии Чичериной, актрисы Марии Шукшиной, барда Александра Новикова. В мае ЕЦ по заявлению депутата Госдумы, народного артист РФ Николая Бурляева проверяла прокуратура, но не нашла ничего подозрительного. В данный момент работу Ельцин Центра на предмет признания иноагентом проверяет Минюст. Это делается по заявлению другого депутата — Андрея Альшевских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Брат первого президента России Бориса Ельцина — Станислав Глебов — резко высказался о возможности признания екатеринбургского Ельцин Центра иноагентом. Свердловчанин, который ранее не раз критиковал политику знаменитого родственника, тем не менее не согласен с обвинениями в адрес центра. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Про проверку знаю, я и сам „иноагент“ (сказано с сарказмом; Станислав Глебов не является иноагентом — прим.URA.RU). И это при том, что я много раз выступал о Ельцине, одна критика звучала с моей стороны», — высказался Глебов. Станислав Глебов родился в свердловском поселке Бутка — там же, где Ельцин, и является его троюродным братом. Мальчики росли в одном доме: дед Бориса и бабушка Станислава были родными братом и сестрой. Тем не менее, Глебов является ярым критиком политики Бориса Ельцина. Так, он заявлял, что Ельцин недостоин музея и сравнивал политика с римским императором Нероном. «Ельцин Борис Николаевич был человеком неординарным, но он никогда не был демократом. Он был настоящим диктатором», — заявлял его троюродный брат. Это было сказано в разгар конфликта между вдовой президента Наиной Ельциной и режиссером Сергеем Михалковым, который обвинил ЕЦ в разрушении самосознания молодежи. Кроме Михалкова, Ельцин Центр подвергался критике других известных персон — журналиста Владимира Соловьева, рок-певицы Юлии Чичериной, актрисы Марии Шукшиной, барда Александра Новикова. В мае ЕЦ по заявлению депутата Госдумы, народного артист РФ Николая Бурляева проверяла прокуратура, но не нашла ничего подозрительного. В данный момент работу Ельцин Центра на предмет признания иноагентом проверяет Минюст. Это делается по заявлению другого депутата — Андрея Альшевских.